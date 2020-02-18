وفد كورى يضم ممثلين لـ 150 شركة كورية يزور مصر لبحث فرص الاستثمار

كتب هانى الحوتى

يزور مصر وفد كورى رفيع المستوى يضم 150 شركة فى قطاعات متعددة ما بين شركات عملاقة من القطاع الخاص، وشركات قطاع عام وشركات متوسطة وصغيرة، بالإضافة إلى وفد رسمى يضم حوالى 50 مشارك، منتصف شهر مارس المقبل، ويعقد على هامش الزيارة منتدى الأعمال المصرى الكورى يوم 17 مارس.

وحقق حجم التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية عام 2018 زيادة كبيرة بلغت 52.5% حيث سجل 2 مليار و160 مليون دولار مقارنة بنحو مليار و416 مليون دولار خلال عام 2017، وتصدر مصر إلى كوريا الجنوبية عدة منتجات أبرزها الأدوية والأسمدة والسجاد والرخام والجرانيت والأسمنت والآلات الكهربائية والكيماويات، فيما تستورد السيارات والحديد والصلب والآلات والمعدات.

كما تمتلك كوريا الجنوبية استثمارات ضخمة في مصر تتركز في عدد من المشروعات في مجالات الإلكترونيات والصناعات النسيجية، ومكونات السيارات، والكيماويات، ومواد البناء، والطاقة الجديدة والمتجددة، والقطاع الخدمي، بإجمالى استثمارات 570 مليون دولار حاليًا، مُوزعة على 163 شركة، وبلغت محفظة التعاون الدولي بين البلدين نحو 396 مليون دولار.

وكان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة السابق، قد أصدر قراراً عام 2018، بإعادة تشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصرى الكورى لمدة 3 سنوات برئاسة المهندس خالد نصير رئيس مجلس إدارة مجموعة ألكان وعضوية كل من الدكتور شريف الجبلي ( شركة بولي سيرف للأسمدة ) والدكتور حسن راتب ( شركة سيناء للأسمنت الأبيض ) والمهندس أسامة أنور بشاي (شركة اوراسكوم للإنشاءات ) والمهندس باسل أسامة الباز ( شركة كاربون القابضة ) والمهندس خليل إبراهيم خليل (شركة فريش إليكتريك) والمهندس لطفي سليمان ( شركة لورد انترناشيونال) وأحمد زكى الجباس ( الشركة المصرية الألمانية للصناعة والتجارة) ومحمد كمال السامولى (شركة سامولى للمنسوجات) وكرستيان وديع لطيف ( شركة مارمونيل للرخام والجرانيت) والدكتور أحمد برهان إسماعيل (الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية) والدكتور مجدي طلبة ( شركة كايرو قطن سنتر ) ووديع صدقي بطرس ( شركة جلوبال استونس للرخام والجرانيت)، والمهندس مدحت القاضي (شركة كادمار للشحن) وعمر عصفور ( شركة كريستال عصفور) وأشرف خالد أبو إسماعيل (شركة سوناك للحاصلات الزراعية)، والمهندس نهاد بهيج رجب( شركة سياك للصناعات والتشييد) والمهندس أسامة جنيدي ( شركة ECS، والدكتور أحمد هيكل ( شركة سيتادل كابيتال) وإبراهيم محمود أحمد شركة (Triangle.