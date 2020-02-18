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وزير الخارجية الأمريكى يجتمع مع رئيس وزراء إثيوبيا

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 01:15 م
وزير الخارجية الأمريكى يجتمع مع رئيس وزراء إثيوبيا وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
رويترز

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اجتمع وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو مع رئيس الوزراء الإثيوبى الإصلاحى أبي أحمد وغيره من المسؤولين اليوم الثلاثاء خلال زيارة من المتوقع أن تتركز على الأمن والاستثمار، واستقبل أبي بومبيو وزوجته لدى وصولهما ثم ذهبوا لتناول الغداء.

يذكر أن مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، وصل إلى العاصمة السنغالية داكار، السبت الماضى في أول زيارة رسمية له إلى غرب إفريقيا، مؤكدا أن السنغال شريكا مهما فى تعزيز القيم الديمقراطية المشتركة والأمن والرخاء.

وقال بومبيو في تصريح نقله الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية عبر تويتر، :"يسرني الوجود في داكار في أول زيارة رسمية لي إلى غرب أفريقي،  طوال 60 عاماً من الصداقة، كانت السنغال شريكاً مهماً في تعزيز القيم الديمقراطية المشتركة والأمن والرخاء. نتطلع إلى لقاء أمادو باه، وزير الخارجية والسنغاليين في الخارج".

وفى سياق آخر كان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، قد رفض خلال مؤتمر الأمن بميونيخ جنوب ألمانيا ، انتقادات الرئيس الالمانى بشأن سياسة الأُحادية وما تم وصفه بأنانيه إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مؤكداً أنها "لا تعكس الواقع".

 
 

 


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اثيوبيا

مايك بومبيو

وزير الخارجية الامريكى

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