وزير الاتصالات: نستهدف رفع سرعات الإنترنت مجددا فى 2020

كتبت هبة السيد

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن رفع سرعات الإنترنت من المستهدفات فى 2020 حيث كان قد تم مضاعفة متوسط سرعات الإنترنت فى مصر 4 أضعاف خلال عام 2019 وفقا ىمؤشر Ookla Speed test، الذى أظهر ارتفاع متوسط سرعة تحميل الإنترنت الثابت فى مصر لتصل إلى 26.5 ميجابت/الثانية بنهاية عام 2019 مقارنة بـ 6.5 ميجابت/ث فى ديسمبر 2018 و نستهدف لزيادة السرعات مرة أخرى.

وأوضح الوزير فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الوزارة تستهدف أيضا تحقيق رضاء العملاء بشكل أكبر من تحقيق استقرار الخدمة عبر كل نقاط التعامل ما بين الشركات و العملاء بدء من التعاقد وسداد الفواتير وخدمة العملاء ومتابعة العميل لاستخدامه للباقات وسهولة طلب فنى للإصلاح وغيرها.

وجاء رفع سرعات الإنترنت بعد مجهود ضخم بذلته وزارة الاتصالات لرفع كفاءة شبكة الإنترنت فى مصر بتكلفة تصل إلى 1.6 مليار دولار، من خلال 3 محاور؛ أولا توسعة البوابات الرقمية الدولية لمضاعفة سعتها بتكلفة 17 مليون دولار، ثم ثانيا المرحلة الرئيسية وهى السنترالات، وتم رفع كفاءة الشبكة بنسبة 260% بتكلفة 400 مليون دولار، ثم ثالثا وحدات التجميع وتم رفع كفائتها بتوصيل شبكات الألياف الضوئية لها، إذ تم رفع كفاءة 33 ألف وحدة بتكلفة 650 مليون دولار، مع توصيل الكابلات الألياف الضوئية لأقرب نقطة للوحدات السكنية، وتم التوصيل لمليون منزل، وتستهدف الوزارة التوصيل لمليونى منزل بتكلفة تبلغ 400 مليون دولار.

وتستهدف وزارة الاتصالات رفع سرعة تحميل الإنترنت الثابت فى مصر إلى 40 ميجا بايت فى الثانية خلال العام الجارى.

ويساهم زيادة سرعة الإنترنت فى زيادة الدخل القومى، بحسب دراسات سابقة، كما يساهم أيضاً فى دعم خطط الدولة للتحول الرقمى، لتوفير بيئة تشاركية بين مختلف وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة، من خلال شبكة معلوماتية ومنصات إلكترونية تضم مختلف المستندات والمراسلات الموثقة إلكترونياً، كما تسمح بتطبيق نظام لمراقبة الأداء الحكومي، فضلاً عن توفير مراكز اتصال لتقديم الخدمات الحكومية.

ويعد زيادة سرعة تحميل الإنترنت الثابت، أول إنجاز لوزارة الاتصالات بعد توليها ملف ميكنة الخدمات الحكومية، والذى يرتكز بصورة أساسية على توفير خدمة متميزة للإنترنت بما يساهم فى توفير الخدمات للمواطنين فى إطار المنظومة الرقمية المزمع إنشاؤها بأسلوب بسيط وميسر، مع تعدد منافذ تقديم الخدمات الرقمية بما يلائم مختلف أطياف المواطنين ويتناسب مع التنوع الجغرافى فى مصر.

ونقل مطلع الشهر الجارى، ملف ميكنة الخدمات إلى وزارة الاتصالات، يهدف إلى الإسراع فى خطوات ملف التحول الرقمى وميكنة الخدمات الحكومية لتحقيق نقلة حقيقية فى تقديم الخدمة للمواطن بسرعة وكفاءة.