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وزير الأوقاف: مصر نجحت فى تحقيق أسس المواطنة المتكافئة بامتياز

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 01:16 ص
وزير الأوقاف: مصر نجحت فى تحقيق أسس المواطنة المتكافئة بامتياز وزير الأوقاف خلال بمقر الأمم المتحدة بجنيف
كتب إسماعيل رفعت

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 قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف: نحن هنا لتعزيز التسامح الديني والتسامح الإنساني وفقه العيش المشترك بين البشر ، فرسالة الأديان هي السلام ، ونحن هنا للإسهام في تحقيق السلام العالمي واحترام كرامة الإنسان كإنسان.

واكد الوزير، فى كلمته التي ألقاها بمقر الأمم المتحدة بجنيف اليوم الاثنين، أن العالم لو أنفق في مجال الحماية الإنسانية معشار ما ينفق على الحروب لتغير وجه العالم ، فالإنسان أخو الإنسان بغض النظر عن دينه أو جنسه أو لونه.

جاء اللقاء بحضور السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة بجنيف ، و السفير مختار عمر كبير مستشارى الاتحاد البرلماني الدولي وسفير الجامعة العربية بالأمم المتحدة بجنيف ، وحضور ممثلين عن الفاتيكان ومجلس الكنائس العالمي والبرلمان الدولى.

اللقاء شهد حضور دولي واسع لممثلي كثير من دول العالم بالأمم المتحدة ، عرض د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تجربة مصر في التسامح الديني ، وأن مصر تجاوزت فكرة وقضايا الأقلية والأغلبية إلى دولة المواطنة المتكافئة بين المصريين جميعًا دون أي تمييز ، وهو منهج الأديان السماوية في التعامل مع البشر دون تمييز على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق.

والتقى د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عددا من السفراء العرب بمنزل السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة وتناول النقاش عددا من القضايا الفكرية والثقافية التي تشغل الساحة العربية والإسلامية والدولية ، وقد حضر اللقاء كل من  الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب .

 جاء ذلك وبعد كلمته التي عرض فيها تجربة مصر الرائدة في تعزيز قيم التسامح الديني بمقر الأمم المتحدة بجنيف اليوم الاثنين من خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها بعثة مصر بالأمم المتحدة بجنيف من خلال سفيرنا النشط جدًا السفير علاء يوسف ، والتي لاقت ردود فعل إيجابية عالمية واسعة 
 
 
 
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الأمم المتحدة

التسامح الديني

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