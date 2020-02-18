وزارة السياحة والآثار تشارك كضيف شرف فى معرض بلجراد الدولى للسياحة

تشارك مصر ممثلة في وزارة السياحة والآثار بوفد رسمي رفيع المستوى من القطاع السياحي الحكومي والخاص برئاسة غادة شلبى نائبة وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، فى فعاليات الدورة 42 لمعرض بلجراد الدولى للسياحة ITF( Belgrade International Tourism Fair)، الذى سيُعقد بالعاصمة الصربية بلجراد خلال الفترة من 20 حتى 23 فبراير الجارى.

من جانبها أشارت شلبى إلى أن معرض بلجراد الدولى للسياحة يُعد من المعارض المهنية الهامة التى تعزز من التواجد المصرى على الخريطة السياحية الدولية، كما أنه فرصة للتواصل المباشر مع القائمين على صناعة السياحة والطيران وشركاء المهنة للتعرف على مطالبهم ومقترحاتهم لدفع الحركة السياحية الوافدة للمقاصد السياحية المختلفة.

وقد تم اختيار مصر لتكون الدولة الشريك (ضيف شرف) لدورة المعرض هذا العام، وهى مشاركة بالغة الأهمية ليس لدفع السياحة الوافدة إلى مصر من السوق الصربى فقط ولكن من الدول المجاورة والدول المشاركة فى المعرض فى دورته الحالية، حيث يمثل المعرض أكبر تجمع سياحى فى جنوب شرق أوروبا، ومستمر منذ أكثر من 40 عام، وشهدت الدورة الماضية للمعرض مشاركة 880 عارض من كبار منظمى الرحلات ووكلاء السياحة والسفر من 43 دولة، كما حظى بحضور 58000 زائر من المهتمين والمتخصصين فى مجال السياحة والسفر.

تجدر الإشارة الي أن هذ المعرض يعتبر ضمن خطة المعارض التي تشارك بها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، وتشارك الهيئة هذا العام في المعرض بجناح تبلغ مساحته 200 متر مربع، مصمم على شكل معبد فرعونى ومزود بأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة؛ حيث تم وضع شاشات عرض كبيرة للترويج للمقاصد السياحية المختلفة.

ويشارك فى الجناح المصرى 16 عارض مصري يمثلون شركات سياحية وفنادق وشركات طيران، حيث سيقوم المشاركون بالجناح المصرى بعرض المنتجات السياحية المختلفة.

وقد شاركت الوزارة خلال الفترة الماضية في عدد من المعارض السياحية المختلفة منها معرض Holiday World BIT بميلانو ، والمعرض الدولى لرياضة الغوص Salon De Plongée بباريس.