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واشنطن بوست: مايكل بلومبرج يشارك لأول مرة فى مناظرة الديمقراطيين

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 01:44 م
واشنطن بوست: مايكل بلومبرج يشارك لأول مرة فى مناظرة الديمقراطيين بلومبيرج
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن عمدة نيويورك السابق مايك بلومبرج تأهل للمناظرة الديمقراطية فى لاس فيجاس المقررة غدا، الأربعاء، مما يمهد لصدام سيمثل اختبارا  لقوة حملته التى اتسمت بالإنفاق الإعلانى السخى.
 
وذكرت الصحيفة أن عدد من الديمقراطيين البارزين أوضحوا أنهم يأملون أن تتحول المناظرة إلى مواجهة حول سجل بلومبرج فى العرق، وأنفاقه الهائل على السباق الرئاسى وتاريخ الاتفاقات السرية التى وقعها مع نساء اتهمناه بتوجيه تعليقات غير مناسبة لهن فى مكان العمل.
 
 
وأكد مدير حملة بلومبرج كيفين سكيكى فى بيان صباح الثلاثاء أنه سيشارك فى المناظرة. وقال إنه يتطلع للانضمام إلى منافسيه الديمقراطيين على المنصة، وإثبات أنه أفضل مرشح لهزيمة دونالد ترامب وتوحيد البلاد. وأضاف أن فرصة مناقشة خططه الناجحة والتى يمكن إنجازها للتحديات التى تواجه أمريكا جزء مهم من الحملة الناجحة".
 
وكان السيناتور بيرنى ساندرز قد وصف إنفاق بلومبرج على جملته بأنه يعكس فساد النظام السياسى الأمريكى، فيما قالت السيناتور إليزابيث وارن بأن يحرر النساء اللاتى وقعن معه من اتفاقيات لتسوية القانونية.
 
وأنفقت حملة بلومبرج حتى الآن 330 مليون دولار، فيما قال نائب الرئيس السابق جو بايدن فى تصريحات تلفزيونية أنه سيحظى بفرصة مناظرته حول كل شىء.
 
وتقول واشنطن بوست إن بلومبرج هو أول مرشح يصل إلى منصة مناظرة الديمقراطيين فى هذه المرحلة دون تلبية أى أهداف بجمع التمويل، وذلك بعد تغيير أجراه رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية الشهر الماضى سمح للمرشحين بالتأهل للمناظرة بالحصول على 10% أو أكثر فى أربعة استطلاعات رأى.
 
وفى آخر استطلاع أجرته الإذاعة الوطنية الأمريكية وقناة PBS News قد أظهرت أنه يحصل على دعم  19% من الناخبين فى السباق التمهيدى الديمقراطى على الصعيد الوطنى، ليأتى فى المركز الثانى بعد ساندرز الذى حصل على 31%.
 
 
 

مايكل بلومبرج

بيرنى ساندرز

السباق التمهيدى الديمقراطى

الانتخابات الامريكية

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