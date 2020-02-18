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الثلاثاء، 18 فبراير 2020 08:27 م
خالد صلاح
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موريتانيا والسنغال تدعمان إنشاء دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 08:00 م
موريتانيا والسنغال تدعمان إنشاء دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية القدس ارشيفية
ا ش ا

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 أعلنت موريتانيا والسنغال دعمها إنشاء دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
وجاء في بيان مشترك بثه التلفزيون الموريتاني في ختام زيارة للرئيس السنغالي ماكي صال الى نواكشوط أن البلدين يدعمان إنشاء دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف البيان الذي تلاه باللغة العربية وزير الخارجية الموريتاني اسماعيل ولد الشيخ احمد وباللغة الفرنسة نظيره السنغالي آمادو با "أكد الرئيسان مجددا على مساندتهما التامة لحل سلمي عادل ودائم يقوم على أسس القانون الدولي المنصوص عليه في كل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف البيان وخلال تناول القضايا متعددة الأطراف أكد الرئيسان خصوصا على ضرورة الإصلاح الشامل لمنظومة الأمم المتحدة بما في ذلك مجلس الأمن بصورة تضمن التمثيل المنصف للدول الأعضاء وتعكس الواقع الجيوسياسي الحالي.
أما على مستوى الملفات القارية والدولية فإن الرئيسين أكدا على ضرورة إقامة تحالف قاري ودولي واسع من أجل القضاء على الإرهاب والعنف في القارة خصوصا في ليبيا ودول الساحل.
وفي المجال الثنائي، أكدت موريتانيا والسنغال عزمهما على المضي قدما في تعزيز التعاون الثنائي وانتهاج سنة الحوار والتشاور في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وعبر الرئيسان عن ارتياحهما للنتائج الحاصلة في إطار التعاون بين البلدين واتفقا على دعم مقاربة تضامنية للوقاية والمحاربة الأنجع للجريمة المنظمة العابرة للحدود في مختلف تجلياتها وخصوصا الإرهاب والتجارة غير الشرعية للسلاح والمخدرات، وكذا الاتجار بالبشر وتبييض الأموال.

موريتانيا

السنغال

فلسطين

القدس الشرقية

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