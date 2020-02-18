مطران سويسرا يدعو العالم كله للذهاب إلى مصر للاطلاع على التجربة المصرية

أثار حديث وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة مبروك عن تجربة مصر في تحقيق دولة المواطنة المتكافئة ودورها في محاربة التمييز على أساس ديني ، وتجربتها في حماية دور العبادة ومواجهة الفكر المتطرف ردود فعل دولية واسعة ، حيث عبر ممثل الفاتيكان في اللقاء عن أمنيته أن تعم التجربة المصرية العالم كله وأن تعبر حدوده ، وهو ما أشاد به وأكد وأثنى عليه ممثل مجلس الكنائس العالمي الذي وجه الشكر لمصر والتجربة المصرية في تعزيز التسامح الديني ، ومن جانبه أشاد المطران لوقا مطران سويسرا وجنوب فرنسا بالعرض المشرف بل المذهل الذي عرضه وزير الأوقاف

وقال نيافة المطران: أدعو العالم كله للاطلاع على أرض الواقع على التجربة المصرية الفريدة في تحقيق المواطنة المتكافئة واحترام الإنسان وحرية المعتقد في حين أشاد كل من السفير الأردني والسفير الصيني بالأمم المتحدة بقوة بالتجربة المصرية وحسن عرض وزير الأوقاف لها مؤكدين أنها أنموذج مشرف للتعايش السلمي والتسامح الديني والإنساني إضافة إلى إشادة الحاضرين والإعلاميين المتابعين بمقر الأمم المتحدة .

وقد شهد لقاء وزير الأوقاف حضورًا دوليًا موسعًا على مستوى المندوبين والسفراء بالأمم المتحدة ، في مقدمتهم السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف وسفير جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة بجنيف و سفراء ومندوبي المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة السودان و ودولة موريتانيا ودولة الجزائر ، ودولة العراق ، وسلطنة عمان ، ودول : الصين والبرازيل وبيلاروسيا وكولومبيا وأذربيجان وكوبا وقبرص وجنوب أفريقيا ، وعدد كبير من المندوبين المعتمدين بالأمم المتحدة وممثلي العديد من المنظمات الدولية بجنيف وعدد كبير من ممثلي البرلمان الدولي والشخصيات الدينية بسويسرا .