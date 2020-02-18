مطران الكاثوليك يصلى قداسًا بـ 3 لغات للأجانب فى كاتدرائية شرم الشيخ

كتبت سارة علام

أنهى الأنبا دانيال لطفى مطران الإسماعيلية وتوابعها للأقباط الكاثوليك زيارته لمحافظة جنوب سيناء بعد أن صلى القداس الإلهى ببازيليك (كاتدرائية) سيدة السلام بشرم الشيخ.

ترأس المطران صلوات القداس الإلهي بالطقس القبطي في العيد الخامس لتأسيس الكاتدرائية إذ صلى باللغات العربية والإنجليزية والإيطالية بحضور جمع غفير من الجنسيات المختلفة مثل الإيطاليين والفلبينيين والهنود والفرنسيين والأمريكان والإنجليز، وبعدها اجتمع المصلين على مائدة أغابي بالكنيسة نفسها.

استغرقت زيارة الأنبا دانيال لجنوب سيناء أربعة أيام متتالية، زار فيها أغلب أبناء البازليك فى منازلهم وزار أحد أبناء الكنيسة فى المستشفى الدولى بشرم الشيخ، ليطمئن على سلامته.

فيما تستعد الكنيسة القبطية الكاثوليكية لتنصيب الانبا بشارة جودة مطران أبو قرقاص المنتخب على كرسى ايبراشيته فى صلوات قداس يرأسها الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك فى الـ27 من فبراير الجارى.

كان سينودس الأقباط الكاثوليك قد قرر خلال الفترة الماضية إنشاء إيبارشية جديدة - إيبارشية أبو قرقاص - كما قرر السينودس المقدس اختيار الأب بشارة جودة مطرانا لهذه الإيبارشية، باسم الأنبا بشارة.

وعن منهجه فى خدمة الايبارشية أوضح جودة: إيبارشية جديدة فى مكان جديد يدعونى إلى التفكير فى معنى التجديد فى الخدمة الرعوية والسعى إلى الرسالة بروح جديدة مضيفا أن رسالتى الأساسية هى رسالة الإنجيل الذى هو البشرى السارة لكل إنسان وهذا يتطلب التركيز على التكوين الروحي للإنسان وتنمية الرجاء فى عالم مليء بالتحديات لأن التكوين الحقيقى الذى يركز على الإنسان بكل جوانبه يقود إلى تحقيق كرامة الشخص ومن ثم العمق الروحى فى الثمر والرسالة وفى هذا نستمد طاقتنا من حياة الصلاة والتأمل ، بنعمة الله ستكون رسالتى حمل البشرى المفرحة لكل شخص .

واعتبر الأنبا بشارة جودة إن دور المطران هو أن يكون أباً للجميع، أب للكهنة إخوته وشركائه فى الخدمة، وبالتأكيد لايبارشية المنيا حضور قوى فى الكنيسة القبطية الكاثوليكية بكهنتها وراهباتها ومؤسساتها الاجتماعية والروحية وقد خدم بها مطارنة أجلاء منهم الكاردينال الانبا انطونيوس نجيب وغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق ونيافة الأنبا بطرس فهيم وربما هذا ما يزيد من قوة المسئولية ويدعونى إلى استكمال المسيرة بثبات، كذلك على المطران ان يكون اباً للعلمانيين المعاونين فى الخدمات والانشطة حيث دعاهم المجمع الفاتيكانى الثانى إلى القيام بدعوتهم ورسالتهم فى خدمة الكنيسة وكل واحد حسب طاقته لاننا جميعاً واحد فى المسيح.