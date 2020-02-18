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مصلحة الضرائب: إقرار ضريبة الأجور والمرتبات إلكترونيا تجريبيا خلال أبريل المقبل

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 10:32 ص
مصلحة الضرائب: إقرار ضريبة الأجور والمرتبات إلكترونيا تجريبيا خلال أبريل المقبل رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية
كتب : أحمد يعقوب

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أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه استكمالاً لمنظومة ميكنة الإقرارات الضريبية سيتم تقديم إقرار ضريبة الأجور والمرتبات إلكترونياً، عن طريق موقع المصلحة على شبكة الإنترنت تجريبيا خلال إقرار شهر أبريل، وذلك للتأكد من نجاح التجربة تمهيدا لتقديمه بشكل إلزامي إلكترونيا خلال الفترة القادمة.
 
 
وقال عبد القادر، إن إقرار ضريبة الأجور والمرتبات سيكون ربع سنوي، يقدم كل ثلاثة شهور، ويتم في نهاية العام تقديم جميع التسويات، لافتا إلى أنه سيتم أيضاً تقديم التسويات إلكترونيا.
 
 
وتهيب مصلحة الضرائب بالممولين سرعة التسجيل بموقع الخدمات الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية www.incometax.gov.eg للاستفادة بهذه الخدمة.
 
وأضاف رئيس المصلحة، أن الأشخاص الاعتبارية "ممثلة في شركات الأموال، وشركات الأشخاص" ملتزمة بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا وفقا للقرار الوزاري رقم 358 لسنة 2019 حتى نهاية شهر أبريل 2020، وكذلك يتم تقديم نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة إلكترونياً من خلال موقع الخدمات الالكترونية طبقا للقرار الوزارى 643 لسنة 2019، أما بالنسبة للأشخاص الطبيعيين فيتم تقديم إقراراتهم الضريبية خلال هذا الموسم ورقياً أو إلكترونياً حتى نهاية شهر مارس 2020".
 
 

رضا عبد القادر

رئيس مصلحة الضرائب المصرية

مصلحة الضرائب المصرية

الإقرارات الضريبية

المرتبات إلكترونياً

ضريبة الأجور

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