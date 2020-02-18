سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 18 فبراير 2020 02:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مصلحة الرى تطلق مكتبة خرائط لوحدة نظم المعلومات الجغرافية

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 02:00 ص
مصلحة الرى تطلق مكتبة خرائط لوحدة نظم المعلومات الجغرافية المهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الرى
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أطلقت مصلحة الرى مكتبة خرائط وحدة نظم المعلومات الجغرافية والتي تضم صور خرائط تغطى إدارات الري والهندسات التابعة، عليها الترع والمصارف وملحقاتها بهدف توفير قاعدة معلومات جغرافية رقمية قياسية تكون الأساس لتوفير أدوات بصور مختلفة تتناسب مع طبيعة عمل كل جهات الوزارة، وهى متاحة من خلال تطبيق للهواتف الذكية السابق إطلاقه من خلال الوحدة في مارس الماضى.

أوضحت مصلحة الرى أنه تم رفع بيانات شبكة المجارى المائية على تطبيق Water Map للهواتف المحمولة حيث يتم عرض بيانات المجرى المائى المراد الاستعلام عنه (بالطبيعة أو بالمكتب).

كما يتضمن التطبيق تحديد الإحداثيات الجغرافية الدولية حيث يقف المستخدم، وتحديد الموقع الكيلومتري على المجرى المائي لأي نقطة محددة، والبحث عن أى مجرى مائى فى المناطق التي يغطيها التطبيق.

ويتيح التطبيق استعراض شبكة الترع والمصارف ومواقع التليمترى، والعرض على خلفية صور قمر صناعي أو خلفية طرق جوجل ماب بخدماتها، وهو متاح فقط للعاملين بوزارة الموارد المائية والرى والمسجلين بقاعدة بياناته.

وكانت وزارة الري قد ناقشت مؤخرًا مناقشة خطة ترشيد المياه مع وزارة الإسكان واستعراض الوضع الراهن والمنظور المستقبلي لقطاع مياه الشرب والتحديات التي تواجهه، والإجراءات والرؤى المُقترح تنفيذها لمواجهة التحديات وتلبية الاحتياجات المائية وتوفير المتطلبات المستقبلية، والإجراءات المقترح تنفيذها، والكم المتوقع توفيره من المياه لكل إجراء، والاستثمارات المطلوبة لتحقيق ذلك، وتحديد الجهات المنوط بها وضع تلك الإجراءات موضع التنفيذ.

وترتكز الخطة القومية لترشيد الاستهلاك في قطاع مياه الشرب على محورين أولهما يعمل على تعظيم الموارد المائية المتاحة من خلال التوسع في تحلية مياه البحر خاصة في المناطق الساحلية، واستخدام المياه الجوفية في المناطق الداخلية، مع زيادة العائد من إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة خاصة في محافظات الصعيد، تزامنًا مع تحسين نوعية.

 

 


الرى

خريطة جغرافية

شبكة الترع

التليمترى

اخبار

اخبار مصر

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تحركات أوروبية لحظر نشاط الإخوان الإرهابية فى القارة العجوز

تحركات أوروبية لحظر نشاط الإخوان الإرهابية فى القارة العجوز

فتح ملف الطرق المغلقة حول الأقصر وأسوان قريبا بعد شكاوى المستثمرين

فتح ملف الطرق المغلقة حول الأقصر وأسوان قريبا بعد شكاوى المستثمرين

الصحف المصرية: المصريون يربحون الجولة الأولى مع كورونا.. "القومى للبحوث" صائد الفيروسات..السيسى يفتتح مصنع 300 الحربى ويتفقد المدرعة «سينا 200».. ومصر الأولى أفريقياً والثانية عربياً بمؤشر خطوط الملاحة المنتظمة

الصحف المصرية: المصريون يربحون الجولة الأولى مع كورونا.. "القومى للبحوث" صائد الفيروسات..السيسى يفتتح مصنع 300 الحربى ويتفقد المدرعة «سينا 200».. ومصر الأولى أفريقياً والثانية عربياً بمؤشر خطوط الملاحة المنتظمة

الزراعة: مصر بالمركز الأول عالميا فى تصدير الموالح بـ1.8 مليون طن

الزراعة: مصر بالمركز الأول عالميا فى تصدير الموالح بـ1.8 مليون طن

عائد من الصين: تواصل السفارة مع المصريين فى ووهان كان إحياءً للجسد البالى

عائد من الصين: تواصل السفارة مع المصريين فى ووهان كان إحياءً للجسد البالى

أخبار × 24 ساعة.. الصحة العالمية: تراجع أعداد الإصابات بـ"كورونا" فى الصين

أخبار × 24 ساعة.. الصحة العالمية: تراجع أعداد الإصابات بـ"كورونا" فى الصين

حمو بيكا: "لو منعونا من الشارع.. مش هيقدروا يمنعوا السميعة ".. فيديو

حمو بيكا: "لو منعونا من الشارع.. مش هيقدروا يمنعوا السميعة ".. فيديو

كلام ستات.. "هالة" طفلة فيلم "الحفيد" فى أحدث ظهور: كنت بغير على حسين فهمى

كلام ستات.. "هالة" طفلة فيلم "الحفيد" فى أحدث ظهور: كنت بغير على حسين فهمى

اسرائيل تعلن عن ترقية أول ضابطة محجبة مسلمة فى جهاز الشرطة

اسرائيل تعلن عن ترقية أول ضابطة محجبة مسلمة فى جهاز الشرطة

أخبار مصر اليوم .. الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا

أخبار مصر اليوم .. الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا

الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا.. هالة زايد: منظمة الصحة العالمية أمدت مصر بكواشف المرض ضمن 4 دول بالإقليم.. حالة الأجنبى حامل الفيروس جيدة.. ولا داعى لارتداء الكمامات.. صور

الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا.. هالة زايد: منظمة الصحة العالمية أمدت مصر بكواشف المرض ضمن 4 دول بالإقليم.. حالة الأجنبى حامل الفيروس جيدة.. ولا داعى لارتداء الكمامات.. صور

صور.. بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر لأبو ظبى لمواجهة الزمالك

صور.. بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر لأبو ظبى لمواجهة الزمالك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة