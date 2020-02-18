مصلحة الرى تطلق مكتبة خرائط لوحدة نظم المعلومات الجغرافية

كتبت أسماء نصار

أطلقت مصلحة الرى مكتبة خرائط وحدة نظم المعلومات الجغرافية والتي تضم صور خرائط تغطى إدارات الري والهندسات التابعة، عليها الترع والمصارف وملحقاتها بهدف توفير قاعدة معلومات جغرافية رقمية قياسية تكون الأساس لتوفير أدوات بصور مختلفة تتناسب مع طبيعة عمل كل جهات الوزارة، وهى متاحة من خلال تطبيق للهواتف الذكية السابق إطلاقه من خلال الوحدة في مارس الماضى.

أوضحت مصلحة الرى أنه تم رفع بيانات شبكة المجارى المائية على تطبيق Water Map للهواتف المحمولة حيث يتم عرض بيانات المجرى المائى المراد الاستعلام عنه (بالطبيعة أو بالمكتب).

كما يتضمن التطبيق تحديد الإحداثيات الجغرافية الدولية حيث يقف المستخدم، وتحديد الموقع الكيلومتري على المجرى المائي لأي نقطة محددة، والبحث عن أى مجرى مائى فى المناطق التي يغطيها التطبيق.

ويتيح التطبيق استعراض شبكة الترع والمصارف ومواقع التليمترى، والعرض على خلفية صور قمر صناعي أو خلفية طرق جوجل ماب بخدماتها، وهو متاح فقط للعاملين بوزارة الموارد المائية والرى والمسجلين بقاعدة بياناته.

وكانت وزارة الري قد ناقشت مؤخرًا مناقشة خطة ترشيد المياه مع وزارة الإسكان واستعراض الوضع الراهن والمنظور المستقبلي لقطاع مياه الشرب والتحديات التي تواجهه، والإجراءات والرؤى المُقترح تنفيذها لمواجهة التحديات وتلبية الاحتياجات المائية وتوفير المتطلبات المستقبلية، والإجراءات المقترح تنفيذها، والكم المتوقع توفيره من المياه لكل إجراء، والاستثمارات المطلوبة لتحقيق ذلك، وتحديد الجهات المنوط بها وضع تلك الإجراءات موضع التنفيذ.

وترتكز الخطة القومية لترشيد الاستهلاك في قطاع مياه الشرب على محورين أولهما يعمل على تعظيم الموارد المائية المتاحة من خلال التوسع في تحلية مياه البحر خاصة في المناطق الساحلية، واستخدام المياه الجوفية في المناطق الداخلية، مع زيادة العائد من إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة خاصة في محافظات الصعيد، تزامنًا مع تحسين نوعية.