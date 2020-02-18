ومن جانبه، أدان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فى كولومبيا الانفجار.

وكانت السلطات في كولومبيا قد أعلنت، في يناير الماضي، مصرع 8 أشخاص في انفجار استهدف كلية الشرطة بالعاصمة بوجوتا.

يذكر أن كولومبيا تشهد احتجاجات على الحكومة الكولومبية، وعرضت قناة روسيا اليوم، جانب جديد من المظاهرات التى تشهدها كولومبيا بين محتجين على الحكومة الكولومبية، وأفراد شرطة مكافحة الشغب، وأظهرت الكاميرا قيام محتجين بقذف مدرعة تابعة للشرطة بزجاجات المولوتوف مما أدى إلى اشتعال جانب من السيارة ولكن سرعان من اطفأتها خراطيم المياه في السيارة التي تستخدم لتفريق شغب المتظاهرين، كما فر المتظاهرين من أمام المياه، واستمر تبادل اطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع من جانب الشرطة والحجارة من جانب المتظاهرين.