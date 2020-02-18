بوجوتا(أ ش أ)

أعلنت السلطات الكولومبية، اليوم الثلاثاء، مصرع 7 أشخاص وإصابة 11 آخرين إثر انفجار شاحنة صغيرة مفخخة غربى البلاد، وقال المسؤول العسكرى الكولومبي الجنرال خورخي هويوس - في مؤتمر صحفي أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "إن الشاحنة الصغيرة انفجرت في بلدية روزاس بمنطقة كوكا؛ ما ألحق أضرارا بسيارتين أخريين، موضحا أن جميع من كانوا في الشاحنة لقوا مصرعهم، بالإضافة إلى إصابة من كانوا في السيارتين".

ومن جانبه، أدان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فى كولومبيا الانفجار. وكانت السلطات في كولومبيا قد أعلنت، في يناير الماضي، مصرع 8 أشخاص في انفجار استهدف كلية الشرطة بالعاصمة بوجوتا. يذكر أن كولومبيا تشهد احتجاجات على الحكومة الكولومبية، وعرضت قناة روسيا اليوم، جانب جديد من المظاهرات التى تشهدها كولومبيا بين محتجين على الحكومة الكولومبية، وأفراد شرطة مكافحة الشغب، وأظهرت الكاميرا قيام محتجين بقذف مدرعة تابعة للشرطة بزجاجات المولوتوف مما أدى إلى اشتعال جانب من السيارة ولكن سرعان من اطفأتها خراطيم المياه في السيارة التي تستخدم لتفريق شغب المتظاهرين، كما فر المتظاهرين من أمام المياه، واستمر تبادل اطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع من جانب الشرطة والحجارة من جانب المتظاهرين.

وفي يناير الماضي، وقعت إشتباكات بين محتجين على الحكومة الكولومبية ، وأفراد شرطة مكافحة الشغب، خلال التظاهر فى شوارع بوجوتا فى كولومبيا، حيث إستخدمت الشرطة القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين، مما دفع لمواجهتها من قبل غالبية المتواجدين فى الشوارع.

وشهدت العاصمة الكولومبية تطورا جديدا لأحداث الشغب وصلت لدخول الطلاب ساحة المظاهرات والاشتباكات مع قوات الشرطة، حيث نقلت قناة "روسيا اليوم"، مشاهد اشتباك طلاب مع شرطة مكافحة الشغب في جامعة كولومبيا الوطنية، وأظهرت اللقطات قوات مكافحة الشغب وهم يطلقون قنابل الغاز المسيل للدموع على الطلاب الذين قاموا بإلقاء المولوتوف والحجارة على رجال وأفراد الشرطة، كما تعامل الطلاب مع قنابل الشرطة بالكر والفر واستمرار المواجهة.