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مدير تعليم السويس: لن أسمح بإذاعة الأغانى الهابطة بالمدارس

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 10:45 ص
مدير تعليم السويس: لن أسمح بإذاعة الأغانى الهابطة بالمدارس سلمى الشاعر مدير مديرية التربية والتعليم بالسويس
السويس – السيد فلاح

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قالت سلمى الشاعر، مدير مديرية التربية والتعليم بالسويس، إنه لن يسمح بإذاعة أى أغانى هابطة أو أغانى شعبى أو مهرجانات داخل جميع مدارس محافظة السويس على الإطلاق، فى ضوء تعليمات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن عدم إذاعة أية أغانى غير لائقة أخلاقيًا داخل المدارس أو أثناء طابور الصباح أو فى الإحتفالات المدرسية أو عقد المسابقات أو خلال ممارسة الأنشطة المدرسية بكافة أنواعها مهما بلغ الأمر .

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالسويس،فى بيان له،أنه ومن خلال خطابات الوزارة للمديرية بضرورة إختيار نوعية الأغانى التى تُعرض على أبنائنا الطلاب بعناية شديدة، وبما يتفق مع المرحلة العمرية والتعليمية، والتى تهدف إلى غرس القيم الأخلاقية الحميدة وأنماط التفكير السليمة فى نفوسهم، مشيرة إلى أن ذلك جاء فى ضوء المتابعة الميدانية لحسن سير وانتظام العملية التعليمية، وبعد أن تلاحظ انتشار بعض الأغانى غير الهادفة ببعض المدارس، والتى تحرض على العنف والسلوك السيئ.

أكدت وزارة التربية والتعليم أن الغناء أداء فنى راق يهذب النفوس ويسمو بالأخلاق، ويجب عند اختيار الأغانى أن يتم اختيار الأغانى التى تساهم فى تعزيز القيم والمبادئ وتشجع على التمسك بالأخلاق الكريمة والتمسك بروح الوطن والانتماء واحترام وتقبل الآخر.

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات التعليمية بالتنبيه على المدارس بعدم إذاعة أى أغانى غير لائقة أخلاقيًا، أثناء طابور الصباح أو فى الاحتفالات المدرسية أو خلال عقد المسابقات أو ممارسة الأنشطة المدرسية بكافة أنواعها.

وأكدت الوزارة، على ضرورة اختيار نوعية الأغانى التى تعرض على أبنائنا الطلاب بعناية شديدة، وبما يتفق مع المرحلة العمرية والتعليمية، والتى تهدف إلى غرس القيم الأخلاقية الحميدة وأنماط التفكير السليمة فى نفوسهم، مشيرة إلى أن ذلك جاء فى ضوء المتابعة الميدانية لحسن سير وانتظام العملية التعليمية، وبعد أن لوحظ انتشار بعض الأغانى غير الهادفة ببعض المدارس، والتى تحرض على العنف والسلوك السيئ.


تعليم السويس

سلمى الشاعر

الاغانى فى المدارس

مدارس السويس

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