محمد بن راشد يكرّم 32 شخصًا أشرفوا على معارض إكسبو العالمية.. صور

كتب محمد شعلان

تقديرا لدورهم في إنجاح معارض إكسبو العالمية، قام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، وبحضور حمدان وأحمد ومنصور بن محمد، في قصره بحي زعبيل بمدينة دبي، بتكريم 32 شخصاً من الرعيل الأول، الذين نظموا وأشرفوا على جناح دولة الإمارات العربية المتحدة في معارض إكسبو العالمية التي استضافتها العديد من الدول حول العالم منذ عام 1970 إلى عام 2020.



المكرمين عن معرض اكسبو



محمد بن راشد ولحظة التكريم

وفي وقت سابق، شارك الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، نائب رئيس دولة الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى، فى افتتاح "ساحة الوصل"، بموقع إكسبو 2020، مؤكدا أنها ستكون قلب إكسبو النابض.

وقال محمد بن راشد فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"افتتحت وأخي محمد بن زايد "ساحة الوصل" بموقع إكسبو 2020 ... قبة واحدة ضخمة ستكون قلب إكسبو النابض الذي سيجتمع حوله العالم من 192 دولة .. 38 ألف موظف يواصلون الليل بالنهار لإنجاز أكبر تجمع عالمي في 2020..دبي والإمارات تنتظر العالم".

وكرم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، نائب رئيس دولة الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء، 10 فائزين من 8 دول، ضمن التحدى الإنساني لتنقية المياه بشكل مستدام باستخدام الطاقة الشمسية.

وقال محمد بن راشد عبر تويتر :"أفضل الصدقة سقيا الماء " ... فخورين بتكريم 10 فائزين من 8 دول ضمن التحدي الانساني لتنقية المياه بشكل مستدام باستخدام الطاقة الشمسية .. "سقيا الامارات" ضمن مبادرات محمد بن راشد استطاعت الوصول لـ 9ملايين مستفيد.. تحية لهم ولفريق العمل".

وعلى جانب آخر، كان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، قد حرص على نشر مشاركات بلاده مع الهلال الأحمر لمساعدة الأسر المتضررة من بركان تال فى الفلبين.