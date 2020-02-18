محافظ الفيوم يترأس اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل

الفيوم رباب الجالى

ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والدكتورة عزة العشماوى أمين عام المجلس القومى للأمومة والطفولة، ووكلاء وزارات التضامن والصحة والقوى العاملة والشباب والرياضة والأوقاف، وممثلى الأزهر والكنيسة والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، وأعضاء اللجنة العامة لحماية الطفولة.

خلال اللقاء استعرض ناصر مسلم منسق عام البرنامج، أنشطة وفعاليات برنامج دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم الذي ينفذه المجلس القومي للطفولة والأمومة على أرض المحافظة منذ عام 2016 فى 50 قرية بمراكز المحافظة الـ 6 بالشراكة مع الحكومة الايطالية، وكذلك الدراسات الميدانية التى تم اعدادها لتحديد المشكلات التى تواجه هذه القرى، ووضع الحلول اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية بقضايا الطفولة.

كما استعرض منسق عام البرنامج المبادرات التى تم تنفيذها مثل مبادرة "بيئة مدرسية آمنة" ومبادرة "أمهات رائدات" ومبادرة تمكين الفتيات "دوى" بالإضافة الى تدريب المدرسين والعاملين بالمدارس، مضيفًا أن عدد البلاغات التى استقبلها فريق العمل بالفيوم على الخط الساخن خلال الفترة من يناير 2018 حتى يناير 2020 وصلت الى 2570.

ومن جانبه أكد محافظ الفيوم، على أهمية برنامج دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم، الذي ينفذه المجلس القومي للطفولة والأمومة، ودوره فى حماية حقوق الأطفال وتوعية الأمهات وتنمية مهاراتهن، فضلاً عن تمكينهن فى آداء دورهن فى المجتمع ودعم الاقتصاد، مؤكداً على ضرورة التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدنى لنجاح البرنامج وتحقيق الأهداف المرجوة منه.

وشدد محافظ الفيوم على ضرورة انتقاء فرق العمل التى تقوم بتوعية المواطنين فى القرى المستهدفة بعناية وأن يكونوا على دراية كاملة باختلاف الثقافات والطباع بين كل مجتمع وآخر داخل نطاق المحافظة، حتى تحقق المبادرة الأهداف المرجوة.

كما أكد المحافظ حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم اللازم للقائمين على تنفيذ البرنامج حتى يتم القضاء على الممارسات الخفية التى تقوم بها الأسر البسيطة مثل الزواج المبكر والهجرة غير الشرعية وختان الإناث وعمالة الأطفال والتسرب من التعليم والتسول وغيرها من الأعمال التى تهدد حياة أطفالنا، موضحاً أن المحافظة تقوم بعدة مبادرات لدعم المرأة المعيلة وتوفير فرص عمل من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيراً أنه سيتم تسليم ماكينات خياطة للسيدات لتمكينهن اقتصادياً ضمن مبادرة أمهات رائدات بالفيوم.

فيما أشارت أمين عام المجلس القومى للأمومة والطفولة، أن برنامج دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم الذى يتم تنفيذه بالتنسيق مع أجهزة الدولة التنفيذية والجمعيات الأهلية يهدف إلى تغيير نظرة المجتمع للطفل وتلبية احتياجاته من خلال بدائل وبرامج تنموية وثقافية تهدف إلى تمكين الأسرة ومساعدتها على تحدى المعوقات الموجودة فى المجتمع مثل توفير المشروعات الصغيرة، وتقديم بيئة مدرسية آمنة للأطفال، وتنمية مهارات المشاركة كبدائل للزواج المبكر والهجرة غير الشرعية، موضحةً أن ذلك يتم من خلال تفعيل منظومة لجان حماية الطفل بالتنسيق مع لجان الحماية بمراكز المحافظة.