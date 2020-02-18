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مجلس الدولة يعقد ورشة عمل بالتعاون مع الاتحاد الأوربى

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 02:05 م
مجلس الدولة يعقد ورشة عمل بالتعاون مع الاتحاد الأوربى المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

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عقد مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل بالتعاون مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي، حول استطلاعات الرضا بين مستخدمي المحاكم.
 
افتتح الورشة المستشار محمد حسام الدين، وجان باربيل ممثل الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.
 
وتناولت الورشة تعريف أهداف وشروط إجراء استطلاعات الرأى بين مستخدمى المحاكم وعرض التجارب المختلفة التي قامت بإجراء تلك الاستطلاعات، وكذلك المقترحات المثلي لمستخدمي محاكم مجلس الدولة، بهدف الوقوف على المسائل التي تحتاج إلى تطوير وتسهيل عملية الوصول إلي المحاكم و تحقيق جودة العدالة و تقصير مدة نظر القضايا.
 
وافتتح المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، أيضا فعاليات الحلقة النقاشية الثالثة "الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية" لمستشارى مجلس الدولة لزيادة المعرفة والفكر عن الأنشطة المالية غير المصرفية.
 
وأعرب رئيس مجلس الدولة عن حرص واهتمام مستشاري المجلس بتبادل الخبرات والإطلاع على المستجدات بمختلف التشريعات الاقتصادية بالأنشطة المالية غير المصرفية، والحرص على مناقشة الاعتبارات الفنية لكل نشاط وبما يسهم فى بناء خلفيات اقتصادية لتكون امام نظر قضاة المجلس ومستشاريه عند مراجعته للتشريعات الخاصة بالأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعند إبداء الرأي القانوني فى طلبات إبداء الرأي الواردة لإدارات ولجان الفتوى والفصل في المنازعات الخاصة بالأنشطة المالية غير المصرفية، وأثر ذلك على ممارسة الهيئة لدورها الرقابي وآلياتها وفقا لأحكام الدستور والقانون.
 
كما ابدى المستشار محمد حسام – رئيس المجلس عن رغبته في ان يتم عقد سلسلة من الحلقات النقاشية المماثلة مستقبلا – بمقر المجلس – كى تتاح امام كبر عدد من اعضاء المجلس، بما يمكن شباب قضاة مجلس الدولة من الإحاطة بالجوانب الفنية من المتخصصين.

الاتحاد الأوربي

أوروبا

مجلس الدولة

تعاون دولي

اخبار المحاكم

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