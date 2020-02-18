لجنة حماية المستهلك ببنى سويف تحرر 41 محضرا لمنشآت مخالفة

جاء ذلك خلال إستعراضه اليوم الثلاثاء تقرير لجنة حماية المستهلك إذ أسفرت حملة تفتيشية شنتها اللجنة بمركز بني سويف الجديدة شرق النيل، عن تحرير 41 محضراَ،والتي شملت: 9 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار،و5 محاضر لعدم حمل شهادة صحية ، و2 محضر لعدم وجود ترخيص،و4 محاضر لعدم وجود سجل تجاري،و3 محاضر لحيازة سلع منتهية الصلاحية،و5 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، و4 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، و2 محضر للتوقف عن الإنتاج، 7 محاضر لعدم إعطاء بون صرف وعدم وجود ميزان حساس ،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

يذكر أن اللجنة تختص بتحقيق الانضباط في السوق ومنع التلاعب والغش التجاري وضبط السلع المخالفة أومنتهية الصلاحية والحيلولة دون احتكار السلع التموينية والأساسية،والعمل على توفيرها بأسعار مناسبة لجمهور المواطنين ،وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق لتحقيق الانضباط في الأسواق وأسعار السلع الأساسية.