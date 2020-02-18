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لجنة حماية المستهلك ببنى سويف تحرر 41 محضرا لمنشآت مخالفة

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 02:29 م
لجنة حماية المستهلك ببنى سويف تحرر 41 محضرا لمنشآت مخالفة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
بني سويف أيمن لطفي

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أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أهمية تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة الخبز المنتج،وعدم التلاعب بأسعار السلع ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين،وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة والجهات المعنية. 

 

جاء ذلك خلال إستعراضه اليوم الثلاثاء تقرير لجنة حماية المستهلك إذ أسفرت حملة  تفتيشية شنتها اللجنة بمركز بني سويف الجديدة شرق النيل، عن تحرير 41 محضراَ،والتي شملت: 9 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار،و5 محاضر لعدم حمل شهادة صحية ، و2 محضر لعدم وجود ترخيص،و4 محاضر لعدم وجود سجل تجاري،و3 محاضر لحيازة سلع منتهية الصلاحية،و5 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، و4 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، و2 محضر للتوقف عن الإنتاج، 7 محاضر لعدم إعطاء بون صرف وعدم وجود ميزان حساس ،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن. 

 

يذكر أن اللجنة تختص بتحقيق الانضباط في السوق ومنع التلاعب والغش التجاري وضبط السلع المخالفة أومنتهية الصلاحية والحيلولة دون احتكار السلع التموينية والأساسية،والعمل على توفيرها  بأسعار مناسبة لجمهور المواطنين ،وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق لتحقيق الانضباط في الأسواق وأسعار السلع الأساسية. 

 

 


 
 
 

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