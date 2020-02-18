فوائد زيت الزيتون لصحة قلبك وعظامك ومخك عديدة وأبرزها وقاية من السرطان

كتبت فاطمة خليل

فوائد زيت الزيتون الصحية لا حصر لها، فهو من أكثر الزيوت المفيدة لصحتك، وهو من الدهون المفيدة لقلبك، لأنه غنى بالأوميجا 3 الذي يقلل الكوليسترول الضار ويزيد من الكوليسترول المفيد، ويمكن استبدال السمنة الصناعية المهدرجة بزيت الزيتون الصحى، وفى هذا التقرير نتعرف على فوائد زيت الزيتون للصحة، وفقاً لموقع " facty".



زيت الزيتون

فوائد زيت الزيتون



فوائد زيت الزيتون عديدة على كل الجوانب الصحية وتشمل ما يلى:

-محاربة مرض السكرى

تناول زيت الزيتون البكر الممتاز كجزء من نظامك الغذائي المتوازن قد يساعد في منع أو تأخير ظهور مرض السكري.

بعض الدهون في زيت الزيتون يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري إلى النصف تقريبا، كما أن العامل المضاد للالتهابات في زيت الزيتون يكافح الالتهاب المحدد الذي هو السبب الأساسي لمرض السكري.

- يحسن وظيفة الدماغ

يعتبر زيت الزيتون من الأطعمة المفيدة لصحة الدماغ، مما يعني أنه يحمي الدماغ من أضرار الجذور الحرة التي تشكل تهديدًا للصحة، علاوة على ذلك، فإن العلماء يربطون بين السرطان ومرض الزهايمر وتصلب الشرايين وأمراض أخرى.

كما ربط العلماء الجذور الحرة بالشيخوخة، تعتبر عملية الحصول على العمر تراكمًا تدريجيًا لأضرار الجذور الحرة، وهذا الزيت الرائع فعال ضد الجذور الحرة. وهي غنية بفيتامينات الدماغ الأساسية، بما في ذلك E و K. تعمل هذه الفيتامينات على إبطاء فقدان الذاكرة وتقليل خطر الزهايمر والخرف.

سوف يساعد زيت الزيتون على إبقاء عقلك حادًا مع تقدم العمر.

-يعزز فقدان الوزن

قد يكون للنظام الغذائي الغني بزيت الزيتون البكر تأثير كبير على نتائج فقدان الوزن لفترة أطول من اتباع نظام غذائي قليل الدسم.

وقد يساعدك زيت الزيتون على إنقاص الوزن، يمكن أن يتحكم في آلام الجوع عن طريق الشعور بالشبع لفترات أطول من الوقت، كما أنه يقلل من الرغبة الشديدة في السكر.

-تخفيف الألم

يحتوي زيت الزيتون البكر الممتاز على مادة تسمى oleocanthal ، والتي تحتوي على عوامل مضادة للالتهابات.

يتصرف المركب بنفس طريقة عمل دواء الألم، إنه يخنق جزء نظامك الذي يسبب الألم.

-يعالج القلق والاكتئاب

بعض الناس لديهم مستويات منخفضة من السيروتونين، وهو هرمون في الجسم يعرف باسم مادة كيميائية تمنحك الشعور بالرضا والسعادة في المخ، لقد ربطها العلماء بتقلب المزاج والاكتئاب والقلق.

تشير بعض الأبحاث إلى أن زيت الزيتون قد يخلق مستويات أعلى من السيروتونين. بالإضافة إلى ذلك ، في إحدى الدراسات ، اكتشف باحثون إسبان أن الأشخاص الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا معينًا لديهم المزيد من الهرمون.

-يقوي جهاز المناعة

زيت الزيتون ضروري لتقوية وحماية نظام المناعة لديك، لاحتواءه على مجموعة واسعة من المواد المضادة للأكسدة الهامة الموجودة في زيت الزيتون، فإنه يساعدك على محاربة العدوى.

أظهرت الأبحاث الحديثة أن الأحماض الدهنية في تركيب زيت الزيتون تساعد في تقليل الأزمات المناعية مثل زيادة خلايا الدم البيضاء وتلعب هذه الأحماض الدهنية دورًا أساسيًا في جعل جسمك يعمل في أفضل حالاته.

- منع السكتة الدماغية

تشير الدراسات إلى أن زيت الزيتون قد يلعب دورًا في تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، اتباع نظام غذائي يستخدم بانتظام استخدام زيت الزيتون يمكن أن تساعد في علاج جلطات الدم.

-محاربة هشاشة العظام

يصف الأطباء مرض هشاشة العظام بانخفاض في كتلة العظام، يؤدي فقدان العظام هذا بدوره إلى تغيير بنية نسيج العظم ، مما يجعل العظام تصبح هشة، هذا المستوى من الضعف يزيد من احتمال حدوث كسور. وكشفت الدراسات أن مكملات زيت الزيتون يكون لها تأثير إيجابي على سمك العظام، كما يساعد زيت الزيتون جسمك على امتصاص الكالسيوم.

-منع سرطان الجلد

وجدت دراسة حديثة أن زيت الزيتون والمكونات الأخرى المدرجة في النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط يمكن أن تمنع الأورام الخبيثة، يمكنك إبطاء هذا النوع الأكثر خطورة من سرطان الجلد عن طريق تناول زيت الزيتون.

علاوة على ذلك ، هذا الزيت غني بالمواد المضادة للاكسدة التي تساعد على حماية خلايا الجلد من التلف الناجم عن عمليات الأكسدة.

عندما تستهلك زيت الزيتون كل يوم، فإنك تساعد الجلد على مواجهة آثار الشمس.



فوائد زيت الزيتون