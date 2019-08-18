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س وج ..كل ما تريد معرفته عن السكتة الدماغية.. الأعراض والعلاج

الأحد، 18 أغسطس 2019 01:30 م
س وج ..كل ما تريد معرفته عن السكتة الدماغية.. الأعراض والعلاج السكتة الدماغية - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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يمكن أن تحدث السكتة الدماغية لأي شخص في أي وقت، ولكن عوامل معينة مثل التدخين أو الإصابة بمرض السكري ستجعلك أكثر عرضة للخطر، وهى من الحالات المرضية الخطيرة والتى يمكن أن تسبب مضاعفات تصل للوفاة، إذا لم يتم إسعافها، من خلال مجموعة من الأسئلة  نتعرف على أسباب السكتة الدماغية وأعراضها وعلاجها، وفقاً لموقع Doctor.

السكتة الدماغية
السكتة الدماغية

س: ما هي السكتة الدماغية؟
 

ج: تحدث السكتة الدماغية عندما يتم منع تدفق الدم إلى المخ، ونتيجة لذلك، لا يصل الأكسجين لخلايا المخ وهذا يتسبب في موت بعض الخلايا ويتسبب في تلف الخلايا الأخرى.

س: ما هي أعراض السكتة الدماغية؟
 

ج: السكتات الدماغية تحدث عادة فجأة، ويمكن أن يتأثر بها الأشخاص بطرق مختلفة تمامًا، تعتمد أعراض السكتة الدماغية إلى حد ما على منطقة الدماغ التالفة ، لأن الأجزاء المختلفة تتحكم في قدرات مختلفة مثل التحدث والذاكرة والبلع والتحرك.

وأكثر علامات السكتة الدماغية شيوعًا هي:

-تنميل أو ضعف في وجهك أو ذراعك أو ساقك ، خاصةً على جانب واحد

-الارتباك أو صعوبة في فهم الآخرين

-مشكلة في الكلام

-مشكلة في الرؤية فى واحدة أو كلتا العينين.

-مشكلة في المشي أو عدم القدرة على التوازن.

-الدوخة.

-صداع شديد يأتي بدون سبب.

س: كيف يتم علاج السكتة الدماغية؟
 

في المستشفى، يلزم إجراء فحوصات الدماغ لمعرفة نوع السكتة الدماغية التي أصابتك، إذا كانت تجلط الدم هي السبب ، يمكن استخدام دواء "تخثر الجلطات" لحل الجلطة، ولكن يجب إعطاء هذا في خلال ثلاث ساعات من السكتة الدماغية.

الأدوية المضادة للتخثر ، مثل الأسبرين قد تُعطى أيضًا لمنع السكتة الدماغية من التفاقم.

لا يتم إعطاء الأدوية المضادة للتخثر في السكتات الدماغية الناجمة عن النزيف لأنه سيزيد من النزيف، وتشمل العلاجات الأخرى اختبارات على الوظائف الرئيسية مثل البلع والحركة وفحص مستويات الأكسجين والجلوكوز وضغط الدم.

إذا تأثر البلع ، فقد تتغذى على أنبوب أو تعطى السوائل في الوريد لتجنب دخول الطعام إلى الرئتين.

في الأيام القليلة الأولى بعد الإصابة بالسكتة الدماغية، يتركز العلاج على التأكد من حصولك على السوائل والأغذية الكافية.


علاج السكتة الدماغية

السكتة الدماغية

اعراض السكتة الدماغية

اسباب السكتة الدماغية

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