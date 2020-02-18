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فترة التبويض ما بين الأعراض وأسباب الإعاقة

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 02:00 ص
فترة التبويض ما بين الأعراض وأسباب الإعاقة فترة التبويض
فاطمة ياسر

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التخطيط للحمل يعد من الأمور التي تشغل الكثيرات، وللتخطيط للحمل يجب في البداية التعرف على أيام التبويض، فالمتعارف عليه أن الإباضة أو فترة التبويض هي المرحلة التي يتم خلالها  تحرير البويضة من المبيض، وتبدأ عند بلوغ الفتاة أي عند نزول الدورة الشهرية حتى انقطاعها.

ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع " todaysparent"، سنتعرف على فترة التبويض، ومراحلها وأعرضها، التي تتم بعد إرسال إشارات من المخ للغدة النخامية "fsh"، وهرمون الجسم الأصفر "lh".

فترة التبويض
فترة التبويض

 

مراحل فترة التبويض
 

وأشار التقرير أن مراحل التبويض أو الإباضة يتم تقسمها لثلاث مراحل وهي :

-مرحلة ما قبل فترة التبويض، والتي يتم خلالها زيادة سمك بطانة الرحم، بالإضافة إلي تمدد الخلايا المحيطة بالبويضات استعداد لخروجها من المبيض.

-مرحلة التبويض،  وخلالها يتم إفراز الأنزيمات الخاصة بخروج البويضة من المبيض،  حتي تصل إلي قناه فالوب وهنا تبدأ زيادة فرص الحمل، نتيجة لخروج البويضة، ولكن يجب العلم أن هذه الفترة تستمر من 24 إلي 48 ساعة.

-مرحلة ما بعد فترة التبويض، والتي يتم خلالها  تحرير هرمون الجسم الأصفر "lh"، ثم يتم خلالها انغراز البويضة الملقة في الرحم وذلك في حالة حدوث حمل،  وفي حالة لم يحدث الحمل تقوم البويضة بالتوقف عن إفراز وإنتاج الهرمونات، وتبدأ بطانة الرحم بالانهيار، ونزول الدورة الشهرية.

 

مواعيد فترة التبويض
 

وقدم التقرير، أفضل المواعيد الخاصة بفترة التبويض، مشيرا إلي أنه في حالة نزول الدورة الشهرية كل 28 يوم، فتكون فترة التبويض، بداية من اليوم العاشر لأول يوم للدورة  لمدة 10 أيام، وتكون العلاقة الزوجية يوم ويوم، فهذه الطريقة تساعد في الحمل.

 

أعراض فترة التبويض
 

وأشار التقرير، أن هناك العديد من أعراض التي تساعد في التعرف علي فترة التبويض، ومنها:

-نتيجة للتغيرات الهرمونية التي تمر بها النساء خلال فترة التبويض، فتتعرض البعض لارتفاع بسيط في درجة حرارة الجسم.

-زيادة نزول الإفرازات المهبلية نتيجة لارتفاع نسبة هرمون الاستروجين في الجسم، وتكون هذه الافرازات مائلة للون الأبيض ولزجة بعض الشيء.

-التعرض لتشنجات أسفل البطن.

-الشعور بألم في الثدي.

-التعرض لتقلبات في المزاج.

-الإصابة بالصداع.

اعراض فترة التبويض
اعراض فترة التبويض

 

أساليب معرفة  فترة التبويض
 

قدم التقرير بعض الأساليب الحديثة التي تساعد في التعرف علي ترة التبويض، ومنها:

-يوجد شرائط  في الصيدليات تساعد في تحديد التبويض، وذلك عن طريق البول الذي يساعد في الكشف علي ارتفاع نسبة هرمون الجسم الأصفر بالجسم "lh"، وذلك قبل موعد التبويض بيوم، وهذه الشرائط شبيه لجهاز تحليل الحمل المنزلي.

-تقويم يساعد علي تحديد أيام التبويض، ويتم تنزيله علي أجهزة الموبيل، وخلاله يتم تحديد موعد نزول الدورة الشهرية، ومدتها  وهنا يتم تحديد فترة التبويض.

 

ما هي أسباب إعاقة فترة  التبويض
 

هناك العديد من الأشياء التي تزيد من فرص تعرض التبويض للخلل، ومن هذه الأشياء التالي:

-التعرض لاضطرابات الدوية الشهرية تعد من أبرز الأسباب.

-الإصابة بتكيس المبيض، تتسبب في عدم قدرة الجسم علي إفراز هرمون "lh  وfsh"، المسئول عن عملية التبويض.

-التعرض لقصور في المبيض ويصبح غير قادر علي إنتاج البويضات الخاصة بالتلقيح.

-ارتفاع نسبة هرمون البرولاكتين بالدم تعد من أبرز الأسباب التي تعوق الحمل.

اسباب اعاقة التبويض
اسباب اعاقة التبويض

 


فترة التبويض

اعراض فترة التبويض

اسباب اعاقة فترة التبويض

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