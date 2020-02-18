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غرفة الجيزة التجارية تنشئ عيادات لعلاج التجار وتدرس إنشاء مدرسة فنية لتوفير العمالة

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 02:13 م
غرفة الجيزة التجارية تنشئ عيادات لعلاج التجار وتدرس إنشاء مدرسة فنية لتوفير العمالة عادل ناصر
كتب أحمد حمادة

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أعلنت غرفة الجيزة التجارية، برئاسة عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن البدء في إنشاء عيادات طبية بمقر الغرفة لتوفير خدمات الرعاية الصحية لمنتسبيها من التجار سواء توقيع الكشوفات الطبية أو تقديم العلاج اللازم مقابل أجور رمزية.
 
وقال عادل ناصر، خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة، إن الغرفة وافقا على تنفيذ مشروع الرعاية الصحية وفق 3 مستويات أولها إنشاء عيادات الطبية بمقر الغرفة تتولى توقيع الكشوفات الطبية على منتسبي الغرفة من التجار والصناع ومؤدي الخدمات وتقديم العلاج اللازم بأجور رمزية، موضحاً أن الغرفة بدأت إجراءات التعاقد مع عدد من الأطباء والاستشاريين فى مختلف التخصصات وكذلك شراء معدات طبية لأزمة لعمل العيادات.
 
وأوضح "رئيس الغرفة"، أن المستوى الثاني لمشروع الرعاية الصحية سيتم من خلال توقيع مجموعة من البروتوكولات مع المستشفيات الخاصة أو التابعة للقوات المسلحة يتمتع من خلالها منتسبي الغرفة على نسب خصم تصل إلى 50%، مضيفاً أن المستوى الثالث سيتم تنفيذه من خلال التعاقد مع إحدى شركات التأمين لتوفير الخدمة الطبية للتجار مقابل اشتراك سنوي ثابت على أن تتحمل الغرفة 25% من تكلفة الخدمة الطبية.
 
وفى الإطار، وافق مجلس إدارة الغرفة على تفعيل القانون رقم 22 لسنة 2015الخاص بتعديل بعض أحكام القانون 189 لسنة 1951المنظم لأنشطة الغرف التجارية، من خلال إنشاء شركة مساهمة تساهم فيها الغرفة بنسبة 30% تتولى إقامة مدرسة فنية للشباب والخريجين لتوفير احتياجات التجار وأصحاب المصانع داخل نطاق محافظة الجيزة.
 
وأعلن عادل ناصر، رئيس مجلس إدارة الغرفة، عن بدء تدشين مركز لفض المنازعات التجارية بين منتسبي الغرفة على أن يضم المركز محكمين معتمدين، مشيراً إلى أنه فى الإطار ذاته سيتم التعاقد مع مكتب استشاري متخصص فى النزاعات التجارية الدولية تيسيراً على منتسبي الغرفة فى حال نشوب نزاع مع شركة أجنبية.

الغرفة التجارية بالجيزة

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