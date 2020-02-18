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عاطل يعترف بسرقة الشقق السكنية فى المطرية: تعلمت السرقة على يد جارى منذ الصغر

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 03:00 ص
عاطل يعترف بسرقة الشقق السكنية فى المطرية: تعلمت السرقة على يد جارى منذ الصغر سرقة،ارشيفية
كتب عبد الله محمود-كريم صبحى

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اعترف" عاطل " متهم بسرقة الشقق السكنية فى منطقة المطرية، خلال تحقيقات النيابة التي أجريت معه، أنه خصص نشاطه الإجرامي فى ممارسة سرقة المساكن بدائرة قسم المطرية، وذلك بأسلوب " كسر الباب " بمفرده دون مساعدة أى أحد له، مضيفا أنه بدء ممارسة نشاط السرقة من كان فى العقد الثاني من العمر، بعد أن أستقطبه أحد جيرانه فى المنطقة وتعلم على يده سرقة الشقق السكنية والاستلاء على محتوياتها وبيعها لعملائه سئ النية.

 

وأضاف المتهم خلال أقواله في تحقيقات النيابة العامة، أن حقق مبالغ طائلة من خلال سرقة المساكن في منطقة المطرية، موضحا أنه كان يقوم بإخفاء المبالغ التي كان يحصل عليها من خلال السرقات التي كان يقوم بها، وذلك داخل خزنة قام بإعدادها خصيصا لذلك في منزله، مضيفا أنه كان ينوى الكف عن ممارسة السرقة، وفتح أى نشاط تجارى من خلال المبالغ التي حققها والابتعاد تماما عن أى عمل إجرامى، موضحا أن القدر لم يسعفه وسقط في يد رجال الأمن قبل ذلك.

 

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة المطرية، مفادها أن "خ. ح. م" 42 سنة عاطل مقيم بدائرة القسم، والسابق اتهامه فى 6 قضايا أخرهم 2702 لسنة 2007م الخصوص / قليوبية "سرقة متنوعة " والمفرج عنه حديثاً فى القضيتين أرقام ( 1716 ، 3398 لسنة 2008م عين شمس " سرقة بالإكراه " وراء ارتكاب العديد من حوادث سرقات المساكن بأسلوب " كسر الباب".

 

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه، وبمواجهته بالمعلومات والتحريات أيدها.

 

واعترف بارتكاب 4 حوادث سرقة من داخل المساكن بذات الأسلوب على النحو التالي" سرقة شاشة LCD من داخل مسكن" ش. ر. ش" 31 سنة كميائي ومقيم فى دائرة قسم شرطة المرج، والمحرر بشأنها المحضر، رقم 42912 لسنة 2019م جنح المرج، وسرقة شاشة كمبيوتر من داخل مسكن" ه. م. ع" 24 سنة ربة منزل بدائرة القسم والمحرر بشأنها المحضر رقم 10711 لسنة 2019م جنح القسم، وسرقة مبلغ مالي 4000 جنيه ، 2 سماعة من داخل مسكن "ع. ا. ا" 30 سنة عامل فة دائرة القسم، والمحرر بشأنها المحضر رقم 21415 لسنة 2019م جنح القسم، وسرقة مبلغ مالي 3200 جنيه من داخل مسكن "س. ف. أ" 42 سنة فكهاني مقيم بدائرة القسم، والمحرر بشأنها المحضر رقم 18866 لسنة 2019م جنح القسم.

 

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة قبله، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق، والتي أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق .

 

 

 


اعترافات عاطل

سرقة المساكن

الشقق السكنية

كسر الباب

قسم المطرية

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