عاطل يسرق عمه ويعترف:" استخرجت نسخة لمفتاح الشقة واستوليت على أموال ومصوغات"

كتب عبد الرحمن سيد

اعترف المتهم بسرقة عمه أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، أنه خطط منذ فترة كبيرة الذى يقيم معه بصحبته والدته لسرقة مبالغ مالية ومصوغات من داخل مسكنه، بعدما غافل عمه وقام باستخراج نسخة من مفتاح الشقة، واصطناعه لعلمه بوجود أموال داخل شقته، وقام بالتوجه لشقة صديقه وأخفى جميع المصوغات لديه فى منطقة عابدين، وتم القبض عليه واعترف بتفاصيل الواقعة.

وتلقى قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من طباخ، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة مبلغ مالى ومشغولات ذهبية، من داخل غرفة نوم والدته المقيمة طرفه، بالانتقال وإجراء المعاينة تبين سلامة جميع منافذ الشقة، وعدم وجود بعثرة بمحتوياتها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة، وفحص المترددين على العقار محل الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكابها عاطل، سن 26 مقيم بمحافظة الجيزة "على صلة قرابة بالمُبلغ نجل شقيقه".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، لعلمه باحتفاظ عمه بمبالغ مالية بمسكنه خطط لارتكاب الواقعة وفى سبيل ذلك تمكن من اصطناع نسخة من مفتاح الشقة أثناء زيارته للمجنى عليه والاستيلاء على المسروقات.

وتم بإرشاده ضبط جزء من المبلغ المالى، كما تم بإرشاده ضبط كافة المصوغات الذهبية المستولى عليها لدى صديقه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وعلى جانب آخر، تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من ضبط عاطل لسرقته شقة موظف بمنطقة دار السلام، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة دار السلام، مفادة تلقية بلاغا من " ش. ع" ، 40 سنة، موظف باكتشافھ كسر باب الشقة سكنھ وسرقة ( شاشة LCD 32 بوصة ، أسطوانة غاز ) من داخلھا، ولم یتھم أو یشتبھ في احد بارتكاب الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1857 لسنة 2020م جنح القسم.