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عادل الغضبان: بورسعيد أول محافظة خالية من العشوائيات.. صور

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 12:46 م
عادل الغضبان: بورسعيد أول محافظة خالية من العشوائيات.. صور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد – السيد فلاح

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التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، فريق عمل التوعية والدعاية لمشروع التحول الرقمى بوزارة الاتصالات، وذلك فى إطار تدريب المواطنين على استخدام الخدمات الرقمية التى وفرتها الدولة المصرية على أرض بورسعيد، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام محافظة بورسعيد، وممثلى وزارة الاتصالات، والرقابة الإدراية، والدكتور على أبو سمرة، وكيل وزارة الشباب والرياضة .

وفى بداية اللقاء، استعرض اللواء عادل الغضبان مع الحضور، مجهودات الدولة المصرية على أرض بورسعيد خلال السنوات السابقة وحتى الآن فى كافة القطاعات، وخطط التنمية المستدامة التى تنطلق من بورسعيد، قائلًا، "مواطنى بورسعيد أكثر حظًا عن غيرهم، ويكفينا أننا أول محافظة خالية من العشوائيات، ولابد من الوعى بمستوى الإنجازات التى تقام على أرض بورسعيد".

وتناول اللقاء، حديث محافظ بورسعيد عن المشروعات العملاقة التى شهدتها المحافظة بداية من تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية بالمحافظة، وتنفيذ مبادرات حدائق بلا أسوار، وتقديم خدمات على أعلى مستوى للمواطن، موضحًا أهمية انطلاق مشروع التأمين الصحى الشامل من بورسعيد والطفرة الطبية فى مستوى الرعاية الصحية للمواطنين والتى باتت واضحة من خلال توفير مستشفيات ووحدات صحية على أعلى مستوى، وكذا الأطقم الطبية ووسائل ونظم علاجية على أحدث مستوى، مشيرًا إلى أنه لمس رضا المواطنين عن المنظومة من خلال جولاته المتعددة داخل مستشفيات بورسعيد .

وأكد اللواء عادل الغضبان، أن مشروع التحول الرقمى يعتبر من أكبر إنجازات الدولة المصرية فى بورسعيد، والذى يهدف للتيسير على المواطن وتقديم الخدمة بشكل أسرع وأدق، موضحًا أهم الخدمات المميكنة فى المحافظة والتى منها خدمات التوثيق، التموين، والمرور، والتعليم، ومراكز خدمة المواطنين، لافتًا إلى المواطن أصبح قادر على الحصول على الخدمة من خلال الموبايل، وكذلك ميكنة الأعمال الإدارية والمالية والمشتريات والدفع الإلكترونى، مما يساهم فى تقديم الخدمة على أعلى درجة من الدقة والكفاءة .

كما تطرق اللواء عادل الغضبان، إلى أهمية التثقيف والوعى المجتمعى لدى المواطنين بما يحدث على أرض المحافظة من تنمية وانجازات تساهم فى تغيير حياة المواطنين بشكل كبير، ووضع بورسعيد على طريق التنمية المستدامة والتى تستهدف تحقيقها الدولة المصرية، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن محاولات تخريب العقول والأفكار وتعطيل مسيرة التنمية التى تتم من جانب البعض، وفى نهاية اللقاء، وجه محافظ  بورسعيد الشكر للحضور وعلى راسهم لجنة وزارة الاتصالات التى تتولى الإشراف على روشة توعية وتدريب المواطنين على النظم الرقمية والخدمات الإلكترونية المقدمة.

 

 

محافظ بورسعيد يلتقى فريق التوعية والدعاية لمشروع التحول الرقمى (3)
محافظ بورسعيد يلتقى فريق التوعية والدعاية لمشروع التحول الرقمى 

 

محافظ بورسعيد يلتقى فريق التوعية والدعاية لمشروع التحول الرقمى (2)
محافظ بورسعيد يلتقى فريق التوعية والدعاية لمشروع التحول الرقمى

 

محافظ بورسعيد يلتقى فريق التوعية والدعاية لمشروع التحول الرقمى (1)
محافظ بورسعيد يلتقى فريق التوعية والدعاية لمشروع التحول الرقمى 

 

محافظ بورسعيد يلتقى فريق التوعية والدعاية لمشروع التحول الرقمى (4)
محافظ بورسعيد يلتقى فريق التوعية والدعاية لمشروع التحول الرقمى 

 


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التحول الرقمى ببورسعيد

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