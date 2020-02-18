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الثلاثاء، 18 فبراير 2020 08:18 ص
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طقس الخليج.. رياح مثيرة للأتربة فى السعودية.. وغائم بالإمارات

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 08:00 ص
طقس الخليج.. رياح مثيرة للأتربة فى السعودية.. وغائم بالإمارات طقس الخليج
كتب كامل كامل

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تشهد منطقة دول الخليج، حالة من عدم الاستقرار النسبى على الإمارات والسعودية والبحرين، حيث سيكون الطقس بالإمارات غائما وفى السعودية توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم تكون غائم فى عدد من بالمناطق بالإمارات.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والأجزاء الشرقية من منطقتى مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على شمال وشمال غرب المملكة، فى حين تكون الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط فى الرياح السطحية على حائل والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية كذلك على أجزاء من الحدود الشمالية، الجوف وتبوك، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من شمال وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالى والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبى بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 48 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على النصف الجنوبي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

الإمارات

 توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا، مع ارتفاع فى درجات الحرارة، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية خاصة غربا، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

 

الطقس فى مملكة البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم الثلاثاء فى مملكة البحرين سيكون بإذن الله تعالى غائماً جزئياً مع تشكل ضباب خفيف فى بعض المناطق ، ويكون دافئاً نسبياً خلال النهار.

الرياح : جنوبية شرقية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحياناً.

ارتفاع الموج : من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن قدمين إلى 4 أقدام فى عرض البحر.

درجة الحرارة : العظمى 26 درجة مئوية والصغرى 16 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية : العظمى 95% والصغرى 35%.

 


طقس الخليج

السعودية

الامارات

البحرين

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