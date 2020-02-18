ضبط 51 قضية تموينية و36 طن منظفات صناعية مجهولة المصدر بالخصوص وسوهاج

وأسفرت الجهود عن ضبط 51 قضية تموينية من بينها ضبط فايز ر م ر 48 سنة صاحب محل جزارة ويقيم دائرة مركز البلينا لحيازتة سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتم ضبط " 140 كيلو جرام لحوم وتمضبط علي ا ح 28 سنة صاحب محل جزارة ويقيم دائرة مركز البلينا لحيازتة سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الأدميوتم ضبط " 170 كيلو جرام لحوم.

كما تم ضبط "7 " قضايا أنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و"6 " قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن " 5 " قضايا عدم نظافة أواني العجين بالمخبز و" 6 " قضايا عدم الاحتفاظ بسجل حركة الدقيق بالمخبز و" 5 " قضايا التوقف عن انتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية و" 3 " قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين و "4 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 8 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و" 3" قضايا عدم إنتظام سجل 21 بترول بالمحطة وجـــار الاستمرار فـي القيــــام بحملات مماثلـــــه.

كانت مباحث التموين قبل ذلك قد أسفرت جهود الحملة التى قامت بها عن ضبط 53 قضية تموينية منها ضبط محمد ا ي ا 48 سنة مدير مسئول محطة ويقيم دائرة مركز المنشاة لتجميعه كمية من أسطوانات البوتاجاز لبيعها بالسوق السوداء والتصرف فـي " 43" طن و615 كجم غاز صب وتم ضبط " 10818" أسطوانة بوتاجاز.

فيما ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية 36 طن منظفات صناعية بمصنع لتعبئه المنظفات الغذائية مجهولة المصدر تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق