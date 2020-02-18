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ضبط 51 قضية تموينية و36 طن منظفات صناعية مجهولة المصدر بالخصوص وسوهاج

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 02:40 م
ضبط 51 قضية تموينية و36 طن منظفات صناعية مجهولة المصدر بالخصوص وسوهاج حمله تموينية - أرشيفية
المحافظات - محمود مقبول - نيفين طه

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تمكنت مباحث التموين فى محافظتى سوهاج والقليوبية ، من تحرير 51 قضية تموينية وضبط 36 طن منظفات صناعية مجهولة المصدر بالخصوص.
 
ووجهت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن سوهاج حملةتموينية مكبرة بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير الامن ورئاسة العميد محمد نصحى مدير إدارة مباحث التموين والمقدم محمد اللبيشى وكيل الإدارة وذلك لتحقيق أقصي درجات الرقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودي الدخل.

وأسفرت الجهود عن ضبط 51 قضية تموينية من بينها ضبط فايز ر م ر 48 سنة صاحب محل جزارة ويقيم دائرة مركز البلينا لحيازتة سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتم ضبط " 140 كيلو جرام  لحوم وتمضبط علي ا ح 28 سنة صاحب محل جزارة ويقيم دائرة مركز البلينا لحيازتة سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الأدميوتم ضبط " 170 كيلو جرام  لحوم.

كما تم ضبط "7 " قضايا أنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و"6 " قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن " 5 " قضايا عدم نظافة أواني العجين بالمخبز و" 6 " قضايا عدم الاحتفاظ بسجل حركة الدقيق بالمخبز و" 5 " قضايا التوقف عن انتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية و" 3 " قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين و "4 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 8 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار  و" 3" قضايا عدم إنتظام سجل 21 بترول بالمحطة وجـــار الاستمرار فـي القيــــام بحملات مماثلـــــه.

كانت مباحث التموين قبل ذلك قد أسفرت جهود الحملة التى قامت بها عن ضبط 53 قضية تموينية منها ضبط محمد ا ي ا 48 سنة مدير مسئول محطة ويقيم دائرة مركز المنشاة لتجميعه كمية من أسطوانات البوتاجاز لبيعها بالسوق السوداء والتصرف فـي " 43" طن و615 كجم غاز صب  وتم ضبط " 10818" أسطوانة بوتاجاز.

فيما ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية 36 طن منظفات صناعية بمصنع لتعبئه المنظفات الغذائية مجهولة المصدر تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق

 
 
تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من العقيد احمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية،بضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة المنظفات الصناعية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الخصوص  لقيامه بإنتاج وتصنيع المنظفات الصناعية "متعددة الأغراض" مستخدماً خامات غير مطابقة للمواصفات القياسية وإدخالها فى عملية التصنيع وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات غير مدون عليها أية بيانات، وتم ضبط 36,155 طن منظفات صناعية "متعددة الأغراض"معبأة داخل شكائر وبراميل مستلزمات إنتاج، 162 عبوة منظفات صناعية "معطر جو" ذات أحجام مختلفة "منتج نهائى" بدون مستندات ومجهولة المصدر تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.
 
في سياق آخر ألقت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية القبض علي صاحب مصنع أدوات بلاستيكية غير مرخص بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية لأستخدامة خامات مجهولة المصدر وبدون أي بيانات أو مستندات يفيد شرعية حيازتها أو مصدرها واستخدام علامة تجارية غير مسجلة ووضعها على المنتج النهائي لطرحها بالأسواق تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.
 

تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد احمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، بضبط المدعو "ج.ه"53 سنة ،لأنشانة  مصنع تجميع أدوات بلاستيكية غير مرخص بمنطقة باسوس التابعة لمدينة القناطر الخيرية، وبعد تقنين الإجراءات تم مداهمة المصنع وتم ضبط معدات الأنتاج ،و50 ماكينة لتصنيع البلاستيك ،و1250 كجم بلاستيك.

وبالفحص تبين أن المصنع يستخدم خامات مجهولة المصدر وبدون اي بيانات أو مستندات يفيد شرعية حيازتها أو مصدرها واستخدام علامة تجارية غير مسجلة ووضعها على المنتج النهائي لطرحها بالأسواق مدخلا الغش والتدليس علي المواطنين،وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

 


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