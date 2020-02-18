سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 18 فبراير 2020 05:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. مصطفى الفقى: محمد عبده إمام المجددين ونحتاج لتجديد الخطاب الدينى

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 04:20 م
صور.. مصطفى الفقى: محمد عبده إمام المجددين ونحتاج لتجديد الخطاب الدينى جانب من الندوة
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور مصطفى الفقى، مدير مكتبة الإسكندرية، إن الإمام محمد عبده شخصية عالمية وهو إمام المجددين بلا منازع، ونحن فى أمس الحاجة حاليا لتجديد الخطاب الدينى، مشيرا إلى أنه برغم وفاته فى عام 1905 إلا أن أفكاره التنويرية مازالت باقية، مشيدا بدوره فى الثورة العرابية خاصة أنه قبض علية ونفى إلى باريس ودوره فى إطلاق جريدة "العروة الوثقى" دورها فى مواجهة الاستعمار.

 

وانتقد مصطفى الفقى، عدم وضوح أفكاره التنويرية وآرائه المتجددة فى كثير من الفتاوى التى أطلقها، بالرغم من محاولات الإصلاح التى قدمها لكل المؤسسات الدينية بما فيها مؤسسة الازهر الشريف وكان أول مفتى للديار المصرية مستقلا عن الأزهر الشريف، كان له دور فى الرد على الافكار المغلوطة عن الدين الإسلامى من بعض المستشرقين.

 

جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمته مكتبة الإسكندرية، حيث تنظم المكتبة لقاءً فكريا تحت عنوان "تجديد الفكر المصرى فى العصر الحديث: الإمام محمد عبده نموذجا". بحضور كل من الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور أحمد زايد؛ أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة القاهرة والعميد الأسبق للكلية، والدكتور محمد كمال الدين إمام؛ أستاذ الشريعة والقانون المقارن بكلية الحقوق بجامعة الاسكندرية، وأحفاد الإمام محمد عبده

 

وأكد مصطفى الفقى، أن اختيار موضوع الإمام محمد عبده لم تتوقف عنه الدراسات لأنه أكبر من كل ما كتب فهو شخصية شديدة الاتساع قائلا :" من سخرية القدر أنه لم يتول مشيخة الأزهر وهو شخصية ثرية وظاهرة علمية وقد جاب الدول العربية داعيا بالحرية والعدل واستحق لقب إمام المجددين فهو إمام المجددين بلا منازع"، لافتا إلى أنه من الجيد أنه لم يتول هذا المنصب حتى لا يتقيد فى طرح أفكاره التنويرية.

 

كما أكد "الفقى" أن سيرته محل الحفاوة فى مكتبة الإسكندرية لدورها التنويرى خاصة أن تذكر سيرة الإمام محمد عبده جاء فى وقته حيث نمر فى تلك الفترة بدعوات هامة لدرورها التنويرى فى تجديد الخطاب الدينى.

 

وقال الفقى، أن الإمام محمد عبده دعا إلى نشر الفكر الدين الإسلامى الصحيح ونذكر جملته الشهيرة " سافرت إلى الخارج ووجدت إسلام بلا مسلمين وتركت بلادى بالدين الإسلامى دون تطبيق صحيح للدين، معربا عن إعجابه الشخصى بسيرته وآرائه التنويرية خاصة أنه من مواليد البحيرة مسقط رأسه، متحدثا عن علاقته بجمال الدين الأفغانى والذى نشأت بينهم صداقة قوية لنشر الدعوة بصحيح الدين الإسلامي.

 

وتناول المؤتمر عرض فيلم تسجيلى قصير عن حياه الإمام محمد عبده، وجلسات حوارية بعنوان الإمام محمد عبد بين مفكرى عصره ومصلحيه، مفهوم المدنية فى فكر محمد عبده، التجديد بين المفهوم والضوابط، فيما قام أحفاد الإمام محمد عبده بتكريم الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية.

 

كان الإمام محمد عبده من أعظم من أنجبت مصر فى تجديد الفكر الدينى ورائد الإصلاح الذى سعى إلى تحرير العقل المصرى والعالمى من الجمود الذى اصابة قرون عديدة ومن ابرز تلامذتة قاسم امين ومحمد لطفى المنفلوطى وبالرغم من مرور اكثر من قرن على وفاته إلا أن أرائه مازالت باقية، خاصة فيما يتعلق بدور المرأة الصحيح فى المجتمع.

6d429b65-a0f6-4b10-9596-d99be1682119
 
8a849e64-8f35-4d87-a24c-3ce271bb7ea5
 
051373c8-27b8-4c58-baa2-68b46daad074
 
31201435-2b6f-40e9-9f7c-26d773c61f2d
 
a9359c00-9039-4e4c-a33b-1cf20b1ce957
 
d1a9f675-e180-4812-9ae7-02aaf07d1362

تجديد الخطاب الدينى

اخبار مصر

اخبار مصرية

مكتبة الإسكندرية

محمد عبده

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السفير الفرنسى بالقاهرة: موقف الخشت من تجديد الخطاب الدينى أحدث أصداء واسعة بفرنسا

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 01:22 م

ماذا قدم الأزهر لتجديد الخطاب الدينى؟.. اتخاذ عدة خطوات أبرزها تنقيح النصوص التراثية.. وتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية وإنشاء بيت العائلة لنشر السلام.. وحصر شبهات جماعات العنف والتطرف..وإيفاد قوافل السلام الدولية

السبت، 15 فبراير 2020 10:00 ص

أمين عام رابطة العالم الإسلامى: الأوقاف المصرية مدرسة في تجديد الخطاب الدينى

الجمعة، 14 فبراير 2020 05:45 م

ماذا دار بين الخشت ومفتى الجمهورية حول قضية تجديد الخطاب الدينى.. اعرف التفاصيل

الخميس، 13 فبراير 2020 02:34 م

منظمة خريجى الأزهر تصدر كتاب "واقع الخطاب الدينى" لمواجهة الفكر المتطرف

الخميس، 13 فبراير 2020 01:43 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الطيار الموقوف يتهم محمد رمضان بالإساءة لسمعته وشرفه فى بلاغ للنائب العام

الطيار الموقوف يتهم محمد رمضان بالإساءة لسمعته وشرفه فى بلاغ للنائب العام

التعليم العالى: مليار و400 مليون جنيه مرحلة أولى لتوصيل النت للجامعات الحكومية

التعليم العالى: مليار و400 مليون جنيه مرحلة أولى لتوصيل النت للجامعات الحكومية

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 18-2-2020 وعيار 24 بـ 191.70 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 18-2-2020 وعيار 24 بـ 191.70 ريال

وزارة الزراعة: خطة للتخلص من 1000 طن من المبيدات الخطرة

وزارة الزراعة: خطة للتخلص من 1000 طن من المبيدات الخطرة

الساعة السكانية تسجل 22 ألف مولود زيادة بعد الـ100 مليون الأولى فى أسبوع

الساعة السكانية تسجل 22 ألف مولود زيادة بعد الـ100 مليون الأولى فى أسبوع

تحت الشمس وأمام البحر.. ليدي جاجا تكشف عن صورة لصديقها الجديد

تحت الشمس وأمام البحر.. ليدي جاجا تكشف عن صورة لصديقها الجديد

الإسكان: وسائل نقل جماعى ذكية بالمدن الجديدة بالتعاون بين مصر والسويد

الإسكان: وسائل نقل جماعى ذكية بالمدن الجديدة بالتعاون بين مصر والسويد

فيديو.. مرصد الأزهر يواجه تحدى "كسارة الجمجمة"

فيديو.. مرصد الأزهر يواجه تحدى "كسارة الجمجمة"

انفو جراف.. خطوات للعزل الذاتى فى المنزل حال الاشتباه بكورونا

انفو جراف.. خطوات للعزل الذاتى فى المنزل حال الاشتباه بكورونا

دراسة: أصحاب الأعمال يفضلون عمالة الذكور على الإناث لتخوفهم من إجازات الوضع

دراسة: أصحاب الأعمال يفضلون عمالة الذكور على الإناث لتخوفهم من إجازات الوضع

توفير نماذج استرشادية لطلاب الثانوية العامة لتدريبهم على الأسئلة.. والتعليم: النماذج تحاكى الامتحان الحقيقى ويجب الاهتمام بها.. وتؤكد: امتحانات السنوات الماضية أجزاء منها جاءت من النسخ التدريبية

توفير نماذج استرشادية لطلاب الثانوية العامة لتدريبهم على الأسئلة.. والتعليم: النماذج تحاكى الامتحان الحقيقى ويجب الاهتمام بها.. وتؤكد: امتحانات السنوات الماضية أجزاء منها جاءت من النسخ التدريبية

وزير الاتصالات: نستهدف رفع سرعات الإنترنت مجددا فى 2020

وزير الاتصالات: نستهدف رفع سرعات الإنترنت مجددا فى 2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة