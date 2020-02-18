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صور.. كارثة بيئية.. ذبح عشوائى للطيور وإلقاء مخلفاتها بميادين المحلة

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 02:28 م
صور.. كارثة بيئية.. ذبح عشوائى للطيور وإلقاء مخلفاتها بميادين المحلة ذبح عشوائى للطيور
الغربية – مصطفى عادل

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تشهد مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، كارثة بيئية تُنذر بانتشار الأمراض والأوبئة، بسبب انتشار الذبح العشوائى بميدان بسيسة أحد أهم الميادين بالمدينة، واحتلال الباعة الجائلين الميدان بشكل صارخ، وتشويه المظهر العام للميدان بذبح الطيور بكافة أنواعها، على مرأى ومسمع من المسئولين وقيام البائعين بتنظيف الطيور للمواطنين فى الشارع، والتخلص من المياه المخلوطة بالدماء وريش الطيور والأحشاء بعد انتهاء عمليات البيع فى مكانهم وتركها ومغادرة الميدان بعد تشويه المظهر العام له وانبعاث الروائح الكريهه منها.
 
ذبح عشوائى للطيور (1)

ورصد" اليوم السابع" احتلال الباعة الجائلين لميدان بسيسه بالمحلة، لبيع الطيور بكافة انواعها وذبحها بشكل عشوائى، حيث قام الباعة بوضع اقفاص الدواجن والبط والحمام فى الشارع، وإحضار اسطوانات بوتجاز وصفائح واستخدامها فى تسخين المياه لتنظيف الطيور، وقيامهم بالذبح على الأرض والتخلص من الريش والاحشاء بجوارهم.

ذبح عشوائى للطيور (2)

وتحرص السيدات على شراء الطيور من الباعة الجائلين القادمين من أرياف المحلة لبيع الطيور بانواعها، وبدلا من تنظيف الطيور فى المنازل تطلب السيدات من الباعة تنظيف الطيور فى الشارع.

ذبح عشوائى للطيور (3)

الأمر الذى يهدد بانتشار الأمراض والأوبئة، وبرغم التشديدات الرقابية لمديرية الطب البيطرى بالغربية، إلا أن الباعة الجائلين يتحدون الجميع ويضربون بالقرارات عرض الحائط.

ذبح عشوائى للطيور (4)

وناشد المواطنون الجهات التنفيذية بإلغاء هذه الأسواق العشوائية، والتى تسبب كارثه بيئية فى الشوارع، والتى تتسبب فى انتشار الأمراض والأوبئة، ومنعهم من احتلال الميادين الرئيسية وتشويه المظهر العام للمدينة.

ذبح عشوائى للطيور (5)

وكانت الدكتورة ميرى أمين مدير إدارة الدواجن بمديرية الطب البيطرى، بمحافظة الغربية، قد أكدت فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"  أن هناك توجيهات من الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية والدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، بتكثيف الحملات لوقف أى تجاوز بيئى أو صحى لمحال الدواجن أو تداولها حية.

ذبح عشوائى للطيور (6)

وأشارت إلى أن هناك تعليمات بتطبيق القانون رقم 70 الخاص بتنظيم وبيع وتداول الطيور الحيه بالأسواق ونقلها بين المحافظات والمدن والقرى بالتنسيق مع جهاز الشرطة من خلال عمل أكمنة على الطرق وضبط أى سيارات نقل دواجن بدون إجراء تحاليل لها أو عدم وجود شهادات تبين خلو الدواجن من أى أمراض، موضحة أنه تم ضبط كميات سيارات محملة بدواجن بدون شهادات أو إجراء تحاليل للدواجن واتخاذ الاجراءات القانونية حيال قائدى السيارات.

ذبح عشوائى للطيور (7)

وأشارت إلى أن هناك فرقًا من الأطباء البيطريين للمرور الدورى على الأسواق والتنبيه بتلافى السلبيات وتطبيق اشتراطات الأمان الحيوى، موضحة أن المحافظة بها مجازر لذبح الطيور ولكن غير كافية لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الدواجن وتستقبل المجازر أعداد كبيرة من الطيور لذبحها للمواطنين.

 


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