صور.. كارثة بيئية.. ذبح عشوائى للطيور وإلقاء مخلفاتها بميادين المحلة

ورصد" اليوم السابع" احتلال الباعة الجائلين لميدان بسيسه بالمحلة، لبيع الطيور بكافة انواعها وذبحها بشكل عشوائى، حيث قام الباعة بوضع اقفاص الدواجن والبط والحمام فى الشارع، وإحضار اسطوانات بوتجاز وصفائح واستخدامها فى تسخين المياه لتنظيف الطيور، وقيامهم بالذبح على الأرض والتخلص من الريش والاحشاء بجوارهم.

وتحرص السيدات على شراء الطيور من الباعة الجائلين القادمين من أرياف المحلة لبيع الطيور بانواعها، وبدلا من تنظيف الطيور فى المنازل تطلب السيدات من الباعة تنظيف الطيور فى الشارع.

الأمر الذى يهدد بانتشار الأمراض والأوبئة، وبرغم التشديدات الرقابية لمديرية الطب البيطرى بالغربية، إلا أن الباعة الجائلين يتحدون الجميع ويضربون بالقرارات عرض الحائط.

وناشد المواطنون الجهات التنفيذية بإلغاء هذه الأسواق العشوائية، والتى تسبب كارثه بيئية فى الشوارع، والتى تتسبب فى انتشار الأمراض والأوبئة، ومنعهم من احتلال الميادين الرئيسية وتشويه المظهر العام للمدينة.

وكانت الدكتورة ميرى أمين مدير إدارة الدواجن بمديرية الطب البيطرى، بمحافظة الغربية، قد أكدت فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هناك توجيهات من الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية والدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، بتكثيف الحملات لوقف أى تجاوز بيئى أو صحى لمحال الدواجن أو تداولها حية.

وأشارت إلى أن هناك تعليمات بتطبيق القانون رقم 70 الخاص بتنظيم وبيع وتداول الطيور الحيه بالأسواق ونقلها بين المحافظات والمدن والقرى بالتنسيق مع جهاز الشرطة من خلال عمل أكمنة على الطرق وضبط أى سيارات نقل دواجن بدون إجراء تحاليل لها أو عدم وجود شهادات تبين خلو الدواجن من أى أمراض، موضحة أنه تم ضبط كميات سيارات محملة بدواجن بدون شهادات أو إجراء تحاليل للدواجن واتخاذ الاجراءات القانونية حيال قائدى السيارات.

وأشارت إلى أن هناك فرقًا من الأطباء البيطريين للمرور الدورى على الأسواق والتنبيه بتلافى السلبيات وتطبيق اشتراطات الأمان الحيوى، موضحة أن المحافظة بها مجازر لذبح الطيور ولكن غير كافية لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الدواجن وتستقبل المجازر أعداد كبيرة من الطيور لذبحها للمواطنين.