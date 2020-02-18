صور.. إحالة العاملين بـ 4 مراكز شباب بشبرا الخيمة للتحقيق

كلف الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، لجنة متابعة برئاسة محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، يرافقه محمد محمد إمام من العاملين بالإدارة لمتابعة مراكز شباب شبرا الخيمة .
تبينت اللجنة من غياب بعض العاملين بمراكز ( بيجام ، منطي ، ميت نما ، اسكو )، كما تم متابعة الأعمال الإنشائية المقر الإدارى بمركز شباب اسكو وشملت المتابعة أيضا مركزى شباب دمنهور شبرا، والشرقاوية والفرنوانى حيث وجدت المراكز تمارس نشاطها بشكل كامل وتبين التزام حضور العاملين وانتظام سير العمل .
كما أمر الصبروط بإحالة العاملين الذين تبين غيابعم للشئون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.
تأتى المتابعات برعاية وتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.
على جانب آخر، دشنت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية حملة توعية صحية حول مخاطر فيروس كورونا وكيفية الوقاية من الفيروس وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة بالقليوبية، على أن تكون أولى فاعليات المبادرة من مركز شباب اكياد دجوى بطوخ بحضور وكلاء وزارة الشباب والرياضة والصحة وقيادات مجتمعية، واعدادكبيرة من أهالي طوخ وأعضاء مراكز الشباب.
كما يتم عقد عدة ندوات صحية بمراكز شباب المحافظة يحاضر فيها أحد الأطباء المتخصصين والذي بتم ترشيحه من قبل مديرية الصحة للتعريف بالأمراض الفيروسية بشكل عام بفيروس كورونا على وجه الخصوص وكيفية الوقاية منها وما هي الأعراض التي تستدعي زيارة الطيب ، كذلك من خلال ملصقات الإرشادية لعرضها داخل مراكز الشباب.
وفي زيارة مفاجئة لمركز شباب اكياد دجوى تابع الصبروط استعدادات المركز لاستقبال لقاء تدشين المبادرة يبدأ البرنامج بالسلام الجمهور وكلمة الصبروط للترحيب بالحضور وتدشين المبادرة، وإلقاء اولى ندواتها من قبل الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.
تطلق المبادرة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.
وذلك إيمانا بدور مراكز الشباب في نشر الوعي بالقضايا المجتمعية في مختلف المجالات ، وانطلاقا من تعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، بضرورة أن تكون مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تسعى لبناء الإنسان المصري ثقافيا ونفسيا وبدنيا وصحيا .
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