صور.. إحالة العاملين بـ 4 مراكز شباب بشبرا الخيمة للتحقيق

القليوبية نيفين طه

كلف الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، لجنة متابعة برئاسة محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، يرافقه محمد محمد إمام من العاملين بالإدارة لمتابعة مراكز شباب شبرا الخيمة .

تبينت اللجنة من غياب بعض العاملين بمراكز ( بيجام ، منطي ، ميت نما ، اسكو )، كما تم متابعة الأعمال الإنشائية المقر الإدارى بمركز شباب اسكو وشملت المتابعة أيضا مركزى شباب دمنهور شبرا، والشرقاوية والفرنوانى حيث وجدت المراكز تمارس نشاطها بشكل كامل وتبين التزام حضور العاملين وانتظام سير العمل .

كما أمر الصبروط بإحالة العاملين الذين تبين غيابعم للشئون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

تأتى المتابعات برعاية وتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.