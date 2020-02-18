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خالد صلاح
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صندوق تمويل صينى جديد يجتذب 17 مليار دولار فى يومه الأول رغم تفشى كورونا

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 09:12 م
صندوق تمويل صينى جديد يجتذب 17 مليار دولار فى يومه الأول رغم تفشى كورونا صورة ارشيفية
(رويترز)

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اجتذب صندوق صينى جديد اليوم الثلاثاء نحو 120 مليار يوان (17.14 مليار دولار) من طلبات الاكتتاب فى يومه الأول، أو ما يزيد 20 مرة على الرقم الذى كان يستهدفه للمبيعات، وهو ما يبرز حماس المستثمرين على الرغم من تفشى فيروس كورونا.

وصندوق الاستثمار المشترك، الذى يمكنه أن يستثمر ما يصل إلى 95 % من الأصول فى الأسهم، كان يهدف لجمع ستة مليارات يوان، لكن جرى اختصار الحملة التسويقية مع تدفق الاهتمام.

وقال مسؤول تنفيذي من شركة فورسايت لإدارة الصناديق، وهى الشركة التى أسست الصندوق، إن المبيعات تسببت في وضع إدارته تحت ضغط كبير.

وتعافت سوق الأسهم الصينية على مدار الأسبوعين الماضيين، لتعوض خسائرها التي منيت بها في أوائل فبراير شباط والتي أثارها الانتشار السريع لفيروس كورونا.

وتتناقض الطفرة في التداول مع ركود في أجزاء كبيرة من اقتصاد البلاد. وما زالت المصانع مغلقة والمتاجر مهجورة وسط الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 1800 شخص حتى الآن، وأصاب أكثر من 72 ألفا آخرين في الصين.

وشعر المستثمرون بتفاؤل من إجراءات اتخذتها بكين لدعم الاقتصاد الذي تعرض لأضرار من تفشي الفيروس. ومن بين تلك الإجراءات زيادة الاستثمار في البنية التحتية، وضخ سيولة في النظام المصرفي، وتخفيف قواعد التمويل على الشركات المدرجة.

وتأسست شركة فورسايت في عام 2018 على يد مدير الصناديق تشين قوانغ مين. والصندوق الجديد مدته ثلاث سنوات ويستثمر ما بين 60 إلى 95 % من أصوله في الأسهم، والنسبة المتبقية في السندات.

 


كورونا

اخبار اقتصاد

الصين

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