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شهود: سائق التوك توك قتيل البدرشين عمره 13 عاما ومصاب بطعنة من سلاح أبيض

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 11:44 ص
شهود: سائق التوك توك قتيل البدرشين عمره 13 عاما ومصاب بطعنة من سلاح أبيض طفل مقتول-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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عثر أهالي قرية الطرفاية بالبدرشين على جثة طفل صباح اليوم الثلاثاء، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، لإجراء مناظرة الجثة، وتكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وذكر شهود عيان من أهالي القرية أن الطفل مصاب بجرح نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، تم العثور عليه بمنطقة كوبري المرازيق.
 
تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد العثورعلى جثة أحد الأشخاص بمنطقة زراعية بقرية الطرفاية بالبدرشين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة طفل يبلغ من العمر ما يقرب من 13 عاما، مصاب بجرح طعنى نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.
 
وحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف غموض الحادث، وتولت النيابة التحقيق.
 
ومن جانب آخر اعترف عامل متهم بضرب ابنه حتى الموت بأطفيح، أنه لم يقصد قتله قائلاً "أنا كنت بربيه، ضربته بالعصايا، ولقيته مات، هو فى حد يقتل ضناه"، مشيرًا إلى أنه شعر بالغضب لعدم التزام ابنه بالدراسة، بالإضافة إلى كثرة الشكاوى من تصرفاته، فحاول تأديبه إلا أنه فارق الحياة.
 
وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن المتهم حاول إخفاء جريمته، بدفن جثة ابنه دون الحصول على تصريح دفن، إلا أنه تم اكتشاف أمره، وألقى رجال المباحث القبض عليه، وبمناظرة الجثة تم العثور على اثار ضرب بجسد الضحية.
 
واستنادا لاعترافات المتهم، وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.
 
تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد وفاة طفل يبلغ من العمر 13 سنة، نتيجة الاعتداء عليه بالضرب، وبإجراء التحريات، تبين لرجال المباحث أن والد الطفل وراء الاعتداء عليه بالضرب، بحجة تهذيب سلوكه وتربيته، إلا أن الطفل فارق الحياة.
 
تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، ومحاولته دفنه دون الحصول على تصريح الدفن هربا من الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 

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