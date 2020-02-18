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شاهد.. ماذا قال الشيخ الطاروطى لمواطن قال له "أنت كبير قراء مصر"

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 08:15 م
شاهد.. ماذا قال الشيخ الطاروطى لمواطن قال له "أنت كبير قراء مصر" الشيخ الطاروطى
الشرقية- فتحية الديب

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يتعرض العديد من قراء القرأن الكريم، لمواقف طريفة أثناء التلاوة، وهذا ما حدث من مداعبة بين الشيخ عبد الفتاح الطاروطي القارئ الأول بمصر والوطن العربى، أثناء تلاوته القرأن الكريم في أحد سرادقات العزاء، بقرية كفر العزازي مركز أبوحماد بمحافظة الشرقية، وفور إنتهاءه من التلاوة، عبر أحد الحضور  عن إعجابه بصوت الشيخ قائلا له" كبير قراء مصر"، ليرد عليه الشيخ الطاروطى "ما حصلش والله كذاب"، ليمزح معه المواطن مرة ثانية قائلا "والله ما كذاب ياعم أقسم بالله حقيقة كبير قراء مصر"، ليرد عليه الشيخ قائلا: "أنا خدام أهل القرأن".

يذكر أن الشيخ "الطاروطى" نشأ فى قرية طاروط، إحدى قرى الريف المصرى، التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، ولد عام، 1965، وعندما أتم الثالثة من عمره، أرسله والده إلى كتاب القرية لحفظ القرأن الكريم، وإكتشفه شيخ الكتاب الشيخ عبد المقصود السيد النجار، وأثنى على بأنه وجد بعض النغمات القرآنية تخرج منه، وأتم حفظ القرآن وعمره 8 سنوات، وكان للشيخ النجار الدور الأهم فى حياته، حيث آمن بموهبته وبدأ يتيح له الفرصة لتلاوة القرآن فى مأتم القرية، والانطلاقة الحقيقة كانت فى مدينة الزقازيق، حيث كان  يعيش مع خاله أثناء دراسته بمعهد الزقازيق الأزهرى، حيث كانت الإذاعة الصباحية بالمعهد  قاصرة على "الطاروطى" وارتدي العمامة وعمره 11 سنة، وقرأ بجوار كبار الكتاب أمثال الشيخ سعيد عبد الصمد والشيخ محمد الليثى، والشيخ الشحات أنور، والشيخ محمد هليل، إلى أن أكمل دراسته وتخرج من كلية أصول الدين قسم الدعوة الإسلامية بتقدير عام جيد جد

 

بدأ صيتا عالميا، برحلة قرآنية سنة 1996، بدعوة من المركز الإسلامى فى أوكلاند التابعة لولاية سان فرانسيسكو الأمريكية، وفى عام 2000 سافر إلى إسبانيا بدعوة شخصية لإحياء ليالى شهر رمضان المبارك بالمركز الإسلامى المعروف باسم مسجد الملك خالد، وقام بإلقاء الدروس الدينية للسيدات بعد صلاة العصر وفى المساء للرجال، وكان ثمرة ذلك أن أسلم على يدخ عدد من السيدات أصبحت واحدة منهن داعية إسلامية، ووهبت نفسها لنشر رسالة الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة، وحصل على الدكتوراه الفخرية، من الجامعة الإسلامية البنورية فى باكستان، تقديرا لدوره فى خدمة القرآن الكريم، وبذلك يصبح ثانى قارئ يحصل عليها بعد الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

 


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القارئ عبد الفتاح الطاروطي

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