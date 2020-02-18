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شاهد أول لقاء بين الأب السعودى وابنه المخطوف بعد 20 سنة

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 04:15 م
شاهد أول لقاء بين الأب السعودى وابنه المخطوف بعد 20 سنة على الخنيزى وابنه موسى
كتب محمد جمال

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وثق مقطع فيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل اللحظات الأولى للقاء الذى جمع المواطن السعودى "على الخنيزى" بابنه "موسى" المختطف منذ 20 عاماً، بعد أن أظهرت نتائج فحص DNA الاثنين تطابقًا تامًا بينهما، وعبر الأب عن سعادته الغامرة لرؤية ابنه أمامه، واحتضانه بين يديه بعد فراق مرير، فى الوقت الذى تستعد فيه أسرة الخنيزى بأكملها لاستقبال ابنها موسى بالورد والشموع.

وكانت النتائج النهائية لتحاليل البصمة الوراثية DNA لعلى الخنيزى، وزوجته، ظهرت صباح الاثنين بعد ترقب دام أسبوعاً كاملاً، حيث أثبتت النتائج تطابق العينات مع الطفل المخطوف من أحضان والدته قبل 20 عاماً من مستشفى الولادة والأطفال بالدمام.

وفى تصريحات سابقة "للعربية.نت" أكد الوالد أن "السنوات الماضية كانت جمراً على قلبه بعد فقدان فلذة كبده، حيث كانت أمه تبكى ليلاً متساءلة أين هو؟".

يذكر أن قصة المرأة التى خطفت طفلين من أحد مستشفيات الدمام قبل عشرين عاماً، شغلت الشارع السعودى، بعد أن أعلنت الشرطة إلقاء القبض عليها الأربعاء الماضي، وأعلن متحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية فى السعودية القبض على امرأة اختطفت طفلين قبل عشرين عاما، كاشفا أنها فى عقدها الخامس، وأن القبض عليها جاء بعد الاشتباه بمعلومات تقدمت بها لاستخراج هويات وطنية لمواطنين اثنين.

وادعت المرأة فى حينه أنهما لقيطان عثرت عليهما وتولت تربيتهما والاعتناء بهما دون الإبلاغ عنهما، كما أوضح المتحدث أن إجراءات البحث والتحرى وفحص الخصائص الحيوية أثبتت علاقة المواطنة ببلاغين عن اختطاف طفلين حديثى الولادة، سجلا فى أحد مستشفيات الدمام عامى 1996 و1999.


على الخنيزى

موسى

السعودية

DNA

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