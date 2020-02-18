سيبها علينا.. أسرة بسوهاج تطالب بإعادة بناء منزلهم لحمايتهم من البرد.. صور

سوهاج محمود مقبول

داخل منزل مساحته لا تزيد عن 60 مترا تقريبا والسقف من البوص وأفلاق النخيل والجدران من الطوب الأبيض والشبابيك مغطاة بالكرتون، تعيش سناء وزوجها المريض ونجليها كل هذه الأشياء لا تكاد تحميهم من نظرات المارة من حولهم ولا حتى من البرد القارص فى الشتاء أو لهيب الشمس بالصيف أصحاب القلوب الرحيمة هم من يعطفون عليهم.

ومطالب السيدة بسيطة بناء المنزل من جديد لحمايتهم من برد الشتاء وحر الشمس ومعاش يبعد عنهم العوز وسؤال الناس مد يد العون ينتظرون أن تأتى من اللواء طارق الفقى التى قامت السيدة بعرض مشكلتها عليه عندما زار قرية الطليحات منذ عدة أسابيع إلا أنه برغم وعده لها بإيجاد حل لم يتحرك ويسأل عنها أحد.

وقالت ثناء عبده عبد الحكيم، ربة منزل: "أملى الوحيد فى الحياة هى بناء المنزل الخاص بنا زوجى غير قادر على الكسب نظرا لأنه يعانى من عدة أمراض من بينها مرض مزمن وتم إجراء عدد من العمليات الجراحية له وهو الأن مقعد ولا يستطيع الحراك والحال بالمنزل لا يرضى أحد قصدنا معاش تكافل وكرامة لكن دون جدوى خمس سنوات للتضامن الاجتماعى من أجل الحصول على معاش ولم أحصل على معاش حتى الآن".

وأضافت بعد أن فشلت فى الحصول على معاش تكافل وكرامه تقدمت بشكوى للواء طارق الفقى محافظ سوهاج أثناء زيارته لمركز ومدينة جهينة وكنت أنتظر أن ينظر أحد للشكوى الخاصة بى ولكن لم يستجب لها أحد المنزل مازال كما هو أفلاق النخيل هى سقفه والكرتون والبلاستيك هى بدائل الشبابيك بالمنزل والتى لا تقينا لا الحر والا البرد ولا نظرات الناس المارة إلينا وأننى أعود وأطالب محافظ سوهاج بتوجيه المسئول عن تكافل وكرامة بالمحافظة بالنظر إلى حالتنا وصرف معاش لى ولزوجى ولنجلى لحمايتنا من العوز وسؤال الناس ومن أجل يعيش نجلى حياة كريمة.

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