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الثلاثاء، 18 فبراير 2020 01:32 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

سوء التغذية العامل المشترك بين جميع البلدان العربية.. الدكتورة دعاء سهيل تؤكد

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 12:00 م
سوء التغذية العامل المشترك بين جميع البلدان العربية.. الدكتورة دعاء سهيل تؤكد الدكتورة دعاء سهيل استشاري التغذية العلاجية والتجميل
تقرير خاص

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اتفقت معظم البلدان العربية على ارتفاع مؤشرات السمنة لديها في السنوات الأخيرة، وبالبحث عن سبب ذلك وجد إن العامل المشترك بين هذه الدول هو سوء التغذية والذي يعد السبب الرئيسي في الإصابة بزيادة الوزن.

الدكتورة دعاء سهيل استشاري التغذية العلاجية والتخسيس والتجميل، وصاحبة مبادرة مصر بدون سمنة، وأول من أسس فكرة التخسيس أون لاين، توضح في التقرير التالي أسباب ارتفاع مؤشرات السمنة في البلدان العربية.

واوضحت الدكتورة دعاء سهيل في حديثها لـ "اليوم السابع" إن التغذية تلعب دورمهم جدا في حياتنا، فالمجتمعات العربية ينتج عنها العديد من السلوكيات الخاطئة، فأشتركنا نحن العرب في العديد من تلك السلوكيات، واصبحنا الاكثر معاناة من السمنة، والسبب هو سوء التغذية والذي ينتج عنه شيئين هما زيادة الوزن والنحافة، ولكن للأسف في جميع الدول العربية نتج عنها زيادة الوزن.

واشارت إلي إن خبيرالتغذية يجب إن يكون له دور تعووي داخل المجتمع، لابد إن يمد مجتمعه بالعديد من النصائح، فمن يعالج حالات زيادة الوزن لابد إن يكون طبيب متخصص درس وبحث كثيراً في علم التغذية.

أسباب أرتفاع مؤشرات السمنة في الدول العربية
أسباب أرتفاع مؤشرات السمنة في الدول العربية

 

وأكدت إن العادات الغذائية اختلفت ففي الماضي كنا نتناول وجبة الفطار مبكرا ووجبة الغذاء وكذلك العشاء، وبالتالي حالات السمنة في الماضي ليست مثل الآن، لأن عند تناول الطعام مبكرا نتناوله في الساعات النهارية والتي تعمل بها الغدة الدرقية المسئولة عن الحرق فبالتالي لا نزيد في الوزن، أما الآن فأصبح معظم طعامنا في الليل والنوم في الساعات النهارية مما أدى إلى تخزين الدهون في الجسم دون حرقها.

 

واستطردت حديثها إن الأم في الماضي كانت أكثر حرصاً على توافر الخضروات والفواكه الطازجة في المنزل، أما الآن أصبح اعتمادهن على تقديم الوجبات السريعه للاطفال والشباب.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال السمنة والتغذية يمكنك الاطلاع على صفحة الدكتورة دعاء سهيل  عبر "فيس بوك":

الدكتورة  دعاء سهيل

https://www.facebook.com/Doaasohiel/

والموقع الإلكتروني للدكتورة دعاء سهيل :

https://doaasohiel.com/

 

 

للتواصل-دعاء-سهيل
للتواصل-دعاء-سهيل

 

الفريق-الطبي
الفريق-الطبي

 

 


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