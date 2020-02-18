سقوط صاحب مخبز بحوزته 5 أطنان دقيق مجهول المصدر بالسلام

كتب عبد الرحمن سيد – سليم على

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لقطاع أمن العاصمة، فى القبض على صاحب مخبز بحوزته 5 أطنان دقيق مجهول المصدر ومنتهى الصلاحية في السلام ، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، بلاغا بضبط (صاحب مخبز) بدائرة قسم شرطة السلام أول، لإدارته المخبز بدون ترخيص وقيامه بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدى المُدعم والمنصرف حصصاً للمخابز البلدية المرخصة بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المخبز على ( 5,350 طن دقيق بلدى مُدعم)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وعلى جانب آخر ، تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء اشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج الحلوى من مواد مجهولة المصدر بمدينة السلام، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفادة تمكن قوة أمنیة من مباحث إدارة شرطة التموین والتجارة، من ضبط "ع. ا" ، 40 سنة، مسئول عن مصنع حلوى " جافھ بدائرة قسم شرطة السلام أول لإدارتھ المصنع بدون ترخیص، وقیامھ بتصنیع الحلوى الجافة مستخدماً خامات مجھولة المصدر وغیر مصحوبة، بأیة مستندات تدل علي مصدرھا غاشاً بذلك جمھور المستھلكین بقصد طرحھا بالأسواق لتحقیق أرباح غیر مشروعة.

وعثر بداخل المصنع على" 1.750 طن ســــكــــر ، 5 طن مواد غذائیة ( سمسم ، حمص ، فول سوداني ، عسل جلوكوز )، 21000 قطعة حلوى جافھ وجمیعھا مجھولة المصدر وغیر مصحوبة بأیة مستندات تدل على مصدرھا ، 7 ماكينة تصنیع ماكینة، وجاري تحریر المحضر اللازم ، والعرض علي النیابة العامة للتحقيق.