سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 18 فبراير 2020 07:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

سفير بريطانيا: يجب محاسبة المعتدين على متظاهرى العراق

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 07:00 ص
سفير بريطانيا: يجب محاسبة المعتدين على متظاهرى العراق احتجاجات العراق
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

شدد السفير البريطانى فى بغداد ستيفين هيكي، على أهمية محاسبة المعتدين على المتظاهرين العراقيين وكذلك على مؤسسات الدولة، فيما نفى الناطق بأسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف وجود أى نوايا لانهاء التظاهرات.

كما قال ستيفين هيكى فى تصريحات نقلها التلفزيون العراقي، أن أى عقوبات ستكون ضد المسؤولين عن العنف وليس الدولة أو الشعب العراقي.

جاءت هذه التصريحات بالتزامن مع تحذير أطلقته بعثة الأمم المتحدة فى العراق، داعية إلى حماية المتظاهرين.

كما اعتبرت أن الاستخدام المفرط للقوة و"الجماعات المسلحة الغامضة" يبعثان على القلق، داعية السلطات العراقية لوقف استخدام القوة ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.

 وجددت دعوتها لحماية المتظاهرين السلميين، مدينة استهدافهم ببنادق الصيد، ومشيرة إلى تلقيها تقارير موثوقة عن استهداف المحتجين ببنادق الصيد فى 14 و15 و16 فبراير.

هذا وأكد هيكى أن "هناك إمكانيات لحل سياسى للوضع فى العراق".

فى المقابل عبر السفير البريطانى عن قلقه من دور الفصائل المسلحة فى العراق وقال "من المهم تقوية مؤسسسات الدولة لوقف استخدام الفصائل المسلحة للقوة ضد الدولة"، وأضاف "نحن نساند مؤسسسات الدولة".

أما حول الوضع فى المنطقة، قال "ندرك أن الوضع فى العراق والمنطقة صعب جدا ونعمل على تخفيف التصعيد بين إيران وأميركا".

وتابع "سيكون هناك تعاون مع أوروبا بشأن الملف الإيرانى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

هذا وعبر أيضاص عن قلقه من تدخل إيران فى اليمن، وقال "ندعم مهمة المبعوث الأممى مارتن جريفيثس".

فيما نفى الناطق بأسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف وجود أى نوايا لانهاء التظاهرات.

وقال خلف بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "التظاهر حق كفله الدستور والقانون"، مؤكداً أنه لا توجد أى نوايا للقوات الأمنية لانهاء التظاهرات بعد تصويت مجلس النواب على حكومة محمد توفيق علاوي".

وكان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوى قد دعا فى وقت سابق، المتظاهرين إلى الاستمرار بالاحتجاجات حتى تحقيق مطالبهم.

 

 


العراق

الدستور العراقى

التظاهرات العراقية

القوات الأمنية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اجتماعات فى العراق لحسم تشكيل الحكومة الجديدة.. الاشتباكات تشتعل فى بغداد مع تصاعد حراك الشارع ومسيرات فى النجف وكربلاء.. ومصادر تتوقع الإعلان عن حكومة علاوى خلال هذا الأسبوع رغم رفض المتظاهرين لها

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 01:30 ص

مقتل سليمانى.. إيران تبدأ مناورة جديدة لتوريط العراق وحفظ ماء وجه خامنئى

الإثنين، 17 فبراير 2020 06:49 م

المواجهات تشتعل من جديد فى الشارع العراقى.. صدام بين المتظاهرين وقوات الأمن بعد ساعات من إعلان اقتراب تشكيل الحكومة الجديدة.. واختناقات بالجملة فى ساحة الخلاني.. و50 شاحنة أمريكية تغادر العراق إلى سوريا

الأحد، 16 فبراير 2020 10:30 م

العراق: القبض على 7 من عناصر "داعش" فى الموصل

الأحد، 16 فبراير 2020 10:05 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير الاتصالات: نستهدف رفع سرعات الإنترنت مجددا فى 2020

وزير الاتصالات: نستهدف رفع سرعات الإنترنت مجددا فى 2020

استطلاع هلال شهر رجب الأحد المقبل.. وفلكيا الثلاثاء 25 فبراير أول أيام الشهر

استطلاع هلال شهر رجب الأحد المقبل.. وفلكيا الثلاثاء 25 فبراير أول أيام الشهر

"شكاوى البرلمان" تُناقش اقتراح بشأن تقنين أوضاع الباعة الجائلين فى المواصلات

"شكاوى البرلمان" تُناقش اقتراح بشأن تقنين أوضاع الباعة الجائلين فى المواصلات

إنجاز 90 % من أعمال تطوير ميدان التحرير .. صور

إنجاز 90 % من أعمال تطوير ميدان التحرير .. صور

أسهل الطرق لإدارة حساباتك بالبنوك فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

أسهل الطرق لإدارة حساباتك بالبنوك فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

5 محطات بمحاكمة المتهمين بـ"أحداث ميدان الشهداء" بعد سماع مرافعة النيابة

5 محطات بمحاكمة المتهمين بـ"أحداث ميدان الشهداء" بعد سماع مرافعة النيابة

"تعليم الإسكندرية": ندوات توعية للطلاب لمقاطعة الألعاب الإلكترونية الخطرة

"تعليم الإسكندرية": ندوات توعية للطلاب لمقاطعة الألعاب الإلكترونية الخطرة

"الخدمات البيطرية": تحصين 692 كلبًا واستخراج 543 رخصة خلال 30 يوما

"الخدمات البيطرية": تحصين 692 كلبًا واستخراج 543 رخصة خلال 30 يوما

وظائف بالداخلية.. الوزارة تحدد أماكن التقديم بمعهد معاونى الأمن فى القاهرة

وظائف بالداخلية.. الوزارة تحدد أماكن التقديم بمعهد معاونى الأمن فى القاهرة

عضو "صناعة البرلمان": أعداد مصانع بير السلم يفوق المرخصة

عضو "صناعة البرلمان": أعداد مصانع بير السلم يفوق المرخصة

التعليم تحذر الطلاب من ممارسة لعبة كسارة الجمجمة

التعليم تحذر الطلاب من ممارسة لعبة كسارة الجمجمة

العائدون من ووهان الصينية يرون قصص الخوف والرعب من الفيروس القاتل

العائدون من ووهان الصينية يرون قصص الخوف والرعب من الفيروس القاتل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة