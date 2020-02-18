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ستولتنبرج: انضمام مقدونيا الشمالية للناتو سيعزز الاستقرار فى منطقة البلقان

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 10:00 م
ستولتنبرج: انضمام مقدونيا الشمالية للناتو سيعزز الاستقرار فى منطقة البلقان الناتو
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أعرب أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج ، عن تطلع الحلف للترحيب بمقدونيا الشمالية عضوًا جديدًا داخل الناتو خلال الأسابيع المقبلة، لافتًا إلى أن مقدونيا الشمالية كانت تشارك في جميع اجتماعات الحلف منذ توقيع الدول الأعضاء بروتوكولا يسمح للجمهورية بالانضمام إلى الـ(ناتو) ، في السادس من فبراير الجاري.
جاء ذلك خلال لقاء أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، اليوم الثلاثاء، مع رئيس وزراء جمهورية مقدونيا الشمالية أوليفر سباسوفسكي، في مقر الحلف ببروكسل؛ لمناقشة عملية انضمام مقدونيا للناتو خلال الأيام المُقبلة. 
وأشار ستولتنبرج ، في تصريحاته التي أوردها الموقع الرسمي لحلف الناتو، إلى تطلع الحلف للترحيب بمقدونيا الشمالية عضوًا جديدًا داخل الناتو خلال الأسابيع المقبلة ، لافتًا إلى أن مقدونيا الشمالية كانت تشارك في جميع اجتماعات الحلف منذ توقيع الدول الأعضاء بروتوكولا يسمح للجمهورية بالانضمام إلى الـ(ناتو)، في السادس من فبراير الجاري . 
وأضاف أن مقدونيا الشمالية ستصبح العضو الـ30 داخل الحلف، بمجرد أن تصدق جميع دول حلف شمال الأطلسي على بروتكول الانضمام . 
وشدد ستولتنبرج على أن حصول مقدونيا الشمالية على عضوية الناتو ستكون خطوة جيدة في سبيل تحقيق استقرارها وازدهارها، كما أنها ستسهم في تعزيز الأمن بدول غرب البلقان، والمنطقة الأوروبية-الأطلسية بالكامل. 
يذكر أن جمهورية مقدونيا غيرت اسمها، لتُنهي خلافا قديما مع جارتها اليونان، البلد الواقع بين بلغاريا وألبانيا ليصبح اسمها رسميا "جمهورية مقدونيا الشمالية"، وهو اسم كان متنازع عليه مع مدينة يونانية. 
يُشار إلى أن تغيير الاسم تم بناء على اتفاقية اُبرمت العام الماضي، وأصبحت رسمية، الثلاثاء الماضي، ضمن اتفاق حمل اسم "بريسبا". 

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بريسبا

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