سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 18 فبراير 2020 04:44 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

زيارة مجانية لمقبرة "نفرتارى" هدية السياحة لأول رحلة طيران من شرم الشيخ للأقصر

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 03:59 م
زيارة مجانية لمقبرة "نفرتارى" هدية السياحة لأول رحلة طيران من شرم الشيخ للأقصر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار
كتبت آمال رسلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بدأت شركة مصر للطيران تشغيل أولى رحلاتها بين مدينة شرم الشيخ والأقصر، لأول مرة منذ توقف دام عدة سنوات، فى إطار سياسة ربط البحر الأحمر بآثار وادي النيل في صعيد مصر، وربط السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية وإتاحة المقاصد السياحية المصرية بكافة أنواعها أمام السائحين، وفى إطار التنسيق الدائم بين وزارتى السياحة والآثار و الطيران المدنى.
 
وتنطلق هذه الرحلة ابتداء من يوم الخميس الموافق  20 فبراير الجارى، بواقع رحلة أسبوعية. 
 
وبمناسبة بدء هذا التشغيل تهدى وزارة السياحة والآثار ركاب أول رحلة طيران لهذا الخط الجديد زيارة مجانية لمقبرة الملكة نفرتارى بالبر الغربى للأقصر يوم الخميس الموافق 20 فبراير 2020 والتى تبلغ تذكرتها 1400 جنيه مصرى.
 
وبدأت شركات السياحة فى الترويج لبرامج سياحية مشتركة تشمل شرم الشيخ والاقصر، مستغلة فى ذلك بدء تشغيل خط طيران بين المدينتين السياحيتين الخميس المقبل بواقع رحلة أسبوعية، وهو الخط الذى سيبدأ نتيجة للتعاون بين وزارة السياحة والآثار ووزارة الطيران المدنى.
 
وسيؤدى هذا الخط إلى تمكين السياح من الاستمتاع برحلات شاطئية فى مدن جنوب سيناء الساحرة، ثم التوجه إلى الاقصر حيث الحضارة الفرعونية الفريدة، وسيعمل هذا على تنشيط السياحة الثقافية بشكل كبير وهو الخطة التى تعمل عليها وزارة السياحة والاثار مؤخرا للدمج بين الانماط السياحية المختلفة فى مصر.
 
وكان الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار قد أعلن خلال لقاءه مع مستثمرى الاقصر أنه تم الاتفاق علي ربط الأقصر بشرم الشيخ وسوف يتم تشغيل أول خط طيران بين الأقصر وشرم الشيخ نهاية فبراير الجارى، ثم أعلنت شركة مصر للطيران أن الخميس المقبل 20 فبراير الجارى، سيبدأ تسيير خط داخلى جديد بين شرم الشيخ والأقصر، ، وأن الخط الجديد يجيء فى إطار توجهات وزارة الطيران المدني ودور الشركة الوطنية مصر للطيران فى دعم وتنشيط السياحة الوافدة إلى مصر، والربط بين مدن الجذب السياحى المصرية.
 
 وتبدأ الرحلات يوم الخميس من كل أسبوع، اعتبارًا من يوم 20 فبراير الحالى وحتى 28 مايو المقبل بأحدث طائرات مصر للطيران التى تسلمتها مؤخرًا من طراز الآيرباص A220-300 التى تتميز بمستوى عالى من الراحة والرفاهية، حيث يمكن للعملاء حجز التذاكر من خلال زيارة الموقع الإلكترونى أو الحجز والاستفسار عن طريق خدمة الاتصالات التليفونية على 1717، أو زيارة مكاتب مصر للطيران أو الوكلاء السياحيين.
 
 وستستمر الرحلة الجديدة أسبوعيا بين مدينتي شرم الشيخ والأقصر خلال الموسم الحالى قابلة للزيادة فى حال الطلب، وهو ما يساهم في تنشيط الحركة السياحية، من خلال ربط المدن السياحية المصرية بشبكة خطوط مصر للطيران الدولية، عن طريق مطار القاهرة، وإتاحة الفرصة بسهولة أمام السائحين ومنظمي البرامج السياحية فى تنظيم رحلات تضم الاستمتاع بالسياحة الشاطئية والثقافية في برنامج واحد.

 


اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصرية

شرم الشيخ

السياحة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزارة السياحة والآثار تشارك كضيف شرف فى معرض بلجراد الدولى للسياحة

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 02:30 م

السياحة والأثار تقيم حفل تأبين لعالم المصريات الكبير الدكتور على رضوان عميد كلية الآثار الأسبق

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 02:30 ص

فتح ملف الطرق المغلقة حول الأقصر وأسوان قريبا بعد شكاوى المستثمرين

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 02:00 ص

مصر تخترق سوق شرق أوروبا بمشاركتها الأولى فى معرض صربيا للسياحة.. الجناح المصرى يكتسب طابعاً فرعونياً.. ويروج لافتتاح المتحف الكبير والسياحة الثقافية.. وجدول أعمال مكثف مع المسئولين ووكلاء السفر ومُشغلى الرحلات

الإثنين، 17 فبراير 2020 10:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الطيار الموقوف يتهم محمد رمضان بالإساءة لسمعته وشرفه فى بلاغ للنائب العام

الطيار الموقوف يتهم محمد رمضان بالإساءة لسمعته وشرفه فى بلاغ للنائب العام

التعليم العالى: مليار و400 مليون جنيه مرحلة أولى لتوصيل النت للجامعات الحكومية

التعليم العالى: مليار و400 مليون جنيه مرحلة أولى لتوصيل النت للجامعات الحكومية

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 18-2-2020 وعيار 24 بـ 191.70 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 18-2-2020 وعيار 24 بـ 191.70 ريال

وزارة الزراعة: خطة للتخلص من 1000 طن من المبيدات الخطرة

وزارة الزراعة: خطة للتخلص من 1000 طن من المبيدات الخطرة

الساعة السكانية تسجل 22 ألف مولود زيادة بعد الـ100 مليون الأولى فى أسبوع

الساعة السكانية تسجل 22 ألف مولود زيادة بعد الـ100 مليون الأولى فى أسبوع

تحت الشمس وأمام البحر.. ليدي جاجا تكشف عن صورة لصديقها الجديد

تحت الشمس وأمام البحر.. ليدي جاجا تكشف عن صورة لصديقها الجديد

الإسكان: وسائل نقل جماعى ذكية بالمدن الجديدة بالتعاون بين مصر والسويد

الإسكان: وسائل نقل جماعى ذكية بالمدن الجديدة بالتعاون بين مصر والسويد

فيديو.. مرصد الأزهر يواجه تحدى "كسارة الجمجمة"

فيديو.. مرصد الأزهر يواجه تحدى "كسارة الجمجمة"

انفو جراف.. خطوات للعزل الذاتى فى المنزل حال الاشتباه بكورونا

انفو جراف.. خطوات للعزل الذاتى فى المنزل حال الاشتباه بكورونا

دراسة: أصحاب الأعمال يفضلون عمالة الذكور على الإناث لتخوفهم من إجازات الوضع

دراسة: أصحاب الأعمال يفضلون عمالة الذكور على الإناث لتخوفهم من إجازات الوضع

توفير نماذج استرشادية لطلاب الثانوية العامة لتدريبهم على الأسئلة.. والتعليم: النماذج تحاكى الامتحان الحقيقى ويجب الاهتمام بها.. وتؤكد: امتحانات السنوات الماضية أجزاء منها جاءت من النسخ التدريبية

توفير نماذج استرشادية لطلاب الثانوية العامة لتدريبهم على الأسئلة.. والتعليم: النماذج تحاكى الامتحان الحقيقى ويجب الاهتمام بها.. وتؤكد: امتحانات السنوات الماضية أجزاء منها جاءت من النسخ التدريبية

وزير الاتصالات: نستهدف رفع سرعات الإنترنت مجددا فى 2020

وزير الاتصالات: نستهدف رفع سرعات الإنترنت مجددا فى 2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة