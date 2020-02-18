زوران ميلانوفيتش يؤدى القسم رئيسا جديدا لكرواتيا

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أدى الرئيس الكرواتى الجديد زوران ميلانوفيتش، اليوم الثلاثاء، القسم رئيسا جديدا للبلاد التى تترأس الاتحاد الأوروبى حاليا وتعد أحدث أعضائه، وذكرت شبكة (إيه بى سي) الأمريكية أن ميلانوفيتش أدى القسم فى حفل صغير حضره مسؤولون رفيعو المستوى وضيوف فى مقر الرئاسة فى العاصمة زغرب.

وأكد الرئيس الجديد، أنه سيسعى للقيام بدور فعال من خلال منصبه لكى تعود فترة رئاسته بالنفع على البلاد وجميع المواطنين، مشددا على أن بلاده تحتاج لكل شخص وعلى أهمية أن يحصل الجميع على فرصة.

يشار إلى أن ميلانوفيتش اليسارى، فاز بالرئاسة بعدما تغلب على الرئيسة المحافظة كوليندا جرابار كيتاروفيتش فى انتخابات الإعادة فى يناير الماضى.