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رفض استئناف المتهمين بقتل ابن المذيعة مروة ميمى واستمرار حبسهم

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 01:54 م
رفض استئناف المتهمين بقتل ابن المذيعة مروة ميمى واستمرار حبسهم المذيعة مروة ميمى وابنها الراحل
كتب كريم صبحى

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قررت محكمة مستأنف شمال القاهرة، برئاسة المستشار على مدحت وعضوية المستشارين عمرو شعبان و أحمد صلاح، رفض استئناف المتهمين بقتل "كريم.ه" نجل المذيعة مروة ميمى واستمرار حبسهم. 
 
وقال المتهم، أنهم كأصدقاء اعتادوا الالتقاء يوم الإجازة فى منزل أحدهم، وممارسة هوايتهم المفضلة فى لعب الألعاب الإلكترونية، موضحا أنه امسك بالخطأ بمسدس والده، وكان يعتقد أنه خالى من الذخيرة، لافتا إلى أنه خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ، أصابت المجنى عليه فى راسه، سقط على أثرها غارقا فى دمائه مفارقا الحياة .
 
 
فيما كشف باقى المتهمين من أصدقاء المتهم والمجنى عليه، أن المتهم امسك بمسدس والده، وفور مشاهدتهم له طالبوا منه خفضه وإبعاده عنهم، إلا أنه قال لهم أنه لا داعى للخوف، موضحا أن السلاح مؤمن، مضيفين أنه فى أعقاب ذلك فوجئوا بخروج طلقة من المسدس، إصابات المجنى عليه فى رأسه فخر قتيلا .
 
 
وكشفت تحريات الأجهزة أن المجنى عليه توفى على يد أحد أصدقائه بطلق نارى بالخطأ، أثناء وصلة مزاح داخل شقة فى الزمالك، كما تبين أن السلاح المضبوط والذى تحفظ عليه رجال المباحث مرخص ويخص والد المتهم .
 
 
وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء تواجد المجنى عليه مع أصدقائه داخل إحدى الشقق لقضاء سهرة سويا، وأثناء مزاحهم بسلاح نارى خرجت طلقة صوب المجنى عليه فأسقطته قتيلا .
 
 
وألقى القبض على المتهم و5 آخرين من أصدقاء القتيل واحيلوا إلى نيابة الطفل التى أمرت بحبس المتهم الأول وآخر 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة القتل الخطأ .
 
 
كما قررت النيابة إخلاء سبيل اثنين آخرين بكفالة مالية 10 آلاف جنيه، وتسليم اثنين آخرين لذويهما.
 
 
وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجنى عليه أن الطلقة اخترقت رأس المتوفى محدثة فتحتى دخول وخروج، وأمرت بالتصريح بدفنه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.
 
 

المذيعة مروة ميمى

قتل ابنة المذيعة مروة ميمى

محكمة شمال القاهرة

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