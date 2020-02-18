ردا على شكوى لـ"سيبها علينا".. صحة الغربية: تقدم خدمات الرعاية الأولية بمستشفى التكامل

الغربية – مصطفى عادل

ردا على ما نشرته اليوم السابع بعنوان"سيبها علينا".. شكوى من نقص الخدمات الطبية بقرية أبو الغر بالغربية، أكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن المستشفى هى مستشفى تكامل، وتم تحويلها لمركز رعاية أولية عام 2006، وتقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية وتشمل عيادات خارجية واستقبال وطوارئ، ومعمل دم وعيادة أسنان وخدمات وقائية مثل خدمات رعاية الأمومة والطفولة والتطعيمات الإجبارية للأطفال أقل من خمس سنوات وخدمات تنظيم الاسرة وخدمات مكتب الصحة من تسجيل المواليد والوفيات ومراقبة سلامة الأغذية ومياه الشرب والأمراض المعدية.

وأضاف أن نشاط الوحدة خلال شهر يناير 2020 كان 220 حالة تنظيم أسرة، 23 حالة حوامل جدد، 54 حامل مترددة، 35 حالة استقبال، و291 حالة أسنان، 85 حالة تطعيمات، 180كشف على أطفال، و360 تحليل بالمعمل، واستقبال 422 حالة بالعيادات الخارجية.

أما عن نشاط الوحدة عام 2019 فهو 2600حالة تنظيم أسرة، 336 حوامل جدد، 698 حوامل مترددة،3241 حالة أسنان، 540 حالة استقبال، الكشف على 2065 طفل، وتطعيم 1125طفل، وإجراء 4780 تحليل بالمعمل، واستقبال 4703 بالعيادة الخارجية.

وأضاف أن القوى البشرية لمركز الرعاية الصحية الأولية بأبو الغر 2 طبيب بشري و6 صيادلة و5 أطباء أسنان و28 تمريض و2 اخصائية تمريض و2فني معمل و7إداريين و2عامل، موضحا أنها مدرجة بخطة التطوير 2020/ 2021 ومنذ تحويلها لمركز رعاية أولية وهي تقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية.

وكان القارئ "أحمد تيمور" قد ارسل شكوى عبر خدمة صحافة المواطن باليوم السابع، نقص الخدمات الطبية بقرية أبو الغر التابعة لمحافظة الغربية.

وقال القارئ عبر رسالته لصحافة المواطن باليوم السابع: "أن المستشفى تفتقر إلى وجود الأجهزة الطبية والأطباء بها، أن المستشفى كانت مجهزة بأحدث الأجهزة وغرفة عمليات فى عام 2011، ولكن تم نقل جميع تلك الأجهزة إلى مستشفى قرية أبيار مشيرا إلى أن مستشفى أبو الغر كانت تخدم 8 قرى مجاورة الآن لا تخدم سوى تنظيم الأسرة والتطعيمات فقط".

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

ويدعو "اليوم السابع" قراءه إلى إرسال مشاكلهم على رقم التليفون والرسائل النصية على فيس بوك سواء كانت مشكلات صحية أو اجتماعية أو مناشدات للمسئولين أو مشكلات فى المناطق المقيمين بها أو مساعدات من أى نوع، وسوف يعمل الموقع على حلها.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".

ويجدد "اليوم السابع" دعوته لقرائه الأعزاء، للمشاركة بشكواهم ومشاكلهم، من خلال تطبيق الواتس آب، على رقم 01280003799، خدمة "شكوتك بصوتك" لتسجيل شكاوى المواطنين بالصوت والصورة ويتواصل محررو "اليوم السابع" مع القراء مباشرة فى أماكن متفرقة بالقاهرة والمحافظات، للاستماع إلى شكواهم وتسجيلها لنشرها على الموقع الإلكترونى.