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الثلاثاء، 18 فبراير 2020 04:56 م
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رئيس مدينة سمنود: تشكيل لجنة للتحقيق فى واقعة ردم نهر النيل بزفتى

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 04:56 م
رئيس مدينة سمنود: تشكيل لجنة للتحقيق فى واقعة ردم نهر النيل بزفتى ردم النيل
الغربية – عادل ضرة

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أجرى اللواء علاء الدين يوسف رئيس مدينة سمنود بمحافظة الغربية، جولة تفقدية داخل عدد من الوحدات الصحية والمحلية بقرى المركز للوقوف على سير العمل بها وانتظام العاملين بها فى أداء عملهم، رافقه لجنة من إدارة الرقابة والمتابعة.

وزار رئيس المدينة مركز شباب قرية ابوصير وتبين أثناء الزيارة سوء حالة المبنى، وقام بمخاطبة مديرية الشباب والرياضية لإحلال وتجديد المبنى لخدمة شباب القرية، كما زار الوحدة البيطرية بقرية ابوصير وتبين اثناء الزيارة انتظام العمل وقيام لجان من الوحدة بمهام التطعيم ضد الحمى القلاعية وانفلونزا الطيور.

وقرر رئيس المدينة تشكيل لجنة من مجلس المدينة بالتنسيق مع إدارة حماية نهر النيل بزفتى لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال واقعة التعدى على نهر النيل بالردم، وإزالة المخالفة فورا، كما قام رئيس المدينة بالاشراف على حملة نظافة  بمدخل قرية ابوصير وبعض شوارعها، والإشراف على نقل القمامة من مقلب سمنود العمومى للمدفن الصحي.

من ناحية آخرى تفقد اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينه المحله الكبرى اعمال تطوير مدخل قريه كفر حجازي مع الشركه المنفذه، حيث يتم تنفيذ حوالي 1400 متر من اعمال التطوير تم خلالها رصف الطريق الايسر باتجاه قريه كفر حجازي و عمل الارضيات للارصفه بالانترلوك وعمل بالوعات للمطر وسور حديدي للجسر وتدبيشه و زرع اعمده اناره جديده بلمبات ليد حديثه.

ووجه رئيس المدينة خلال جولته مسؤولى الوحدة المحلية برفع تجمعات القمامه المتراكمة بمدخل القريه كما اكد على ضروره عمل محاضر بيئه أو اشغالات ونظافه لجميع المخالفين و متابعة عمل متعهد جمع القمامة.

يذكر أن أعمال التطوير تشمل عمل تدبيش لجسر بحر شبين من كوبرى الرباط حتى مدخل القرية بطول 1400 متر و عمل سور حديدى و رصيف للمشاه على بحر شبين، بالاضافة لرفع كفاءة الطريق القائم و اعاده رصفه مرة أخرى على أفضل المواصفات القياسية،  وتركيب أعمدة انارة بطول الكورنيش و تزويدها بلمبات ليد حديثة و عمل مدخل القرية مزدوج ليصبح على اتجاهين ( ذهاب – اياب ) بديلا عن الطريق الفردى الترابى الموجود سابقا، و تغطية الجنابية ( ترعة كفر حجازى المقابله للطريق ) بمواسير بطول حوالى 800 متر و فى نهاية الكورنيش سيتم عمل موقف للسيارات بمدخل القرية لخدمة أهالى القرية و تسهيل حركة النقل و المواصلات.

 

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