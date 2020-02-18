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خالد صلاح
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رئيس كوريا الجنوبية يتعهد باتخاذ تدابير لمعالجة الطوارئ الاقتصادية

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 07:28 ص
رئيس كوريا الجنوبية يتعهد باتخاذ تدابير لمعالجة الطوارئ الاقتصادية الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه إن
أ ش أ

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حث الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن، اليوم الثلاثاء، على استخدام جميع الوسائل الخاصة المتاحة للتعامل مع الحالات الاقتصادية الطارئة التى تعود إلى استمرار انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" الذى نشأ فى مدينة ووهان بوسط الصين.
وقال مون - فى اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى فى المكتب الرئاسى، وفق ما نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - إن حالات الطوارىء تتطلب تدابير استثنائية.
وأضاف أن الوضع الحالى أكثر خطورة بكثير مما كان يعتقد، مشددا على أن هذا هو الوقت الذى تكون فيه الإجراءات الخاصة ضرورية للغاية لاستخدام الحكومة كل الوسائل الممكنة.
وتلمح تصريحات مون إلى عزمه على التقليل من تأثير الفيروس على الاقتصاد المحلى إلى الحد الأدنى.
وأكد مون أهمية اتخاذ خطوات احترازية وقادرة على الحفاظ على زخم الانتعاش في الاقتصاد المحلي.
وقال إن موافقة مجلس الوزراء على استخدام أموال الطواريء الحكومية استجابة للفيروس يجب أن تكون مجرد البداية، مفيدا بأن الانفاق المبكر لميزانية الدولة هو خطوة أساسية يتعين على الحكومة اتخاذها.
وأضاف أن هذا لا يكفي للاستجابة لحالات الطواريء الاقتصادية، موضحا أنه يتطلع إلى أن تضع الحكومة رؤية سياسية تتجاوز التوقعات دون قيود للتعامل مع حالات الطواريء.
وطلب مجددا من الشعب أن يثق في تدابير الحجر الصحي للحكومة وأن يستأنف أنشطته اليومية المعتادة، مشيرا إلى أن الخوف الشديد والقلق المفرط من الفيروس يجعلان الاقتصاد المحلي يواجه صعوبة أكثر.


كورونا

فيروس كورونا

كوريا الجنوبية

مون جيه إن

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