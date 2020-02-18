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الثلاثاء، 18 فبراير 2020 01:03 م
خالد صلاح
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رئيس غرفة تجارة أوروبية يحذر من نقص المضادات الحيوية بعد تفشي كورونا

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 11:47 ص
رئيس غرفة تجارة أوروبية يحذر من نقص المضادات الحيوية بعد تفشي كورونا فيروس كورونا - ارشيفيه
رويترز

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حذر رئيس غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في الصين اليوم الثلاثاء، من أن الصيدليات في أنحاء العالم قد تواجه نقصا في المضادات الحيوية والأدوية الأخرى إذا لم يتم قريبا حل مشاكل الإمدادات بعد تفشي فيروس كورونا في الصين.

وأضاف يورج فوتكه رئيس الغرفة أن بكين ساهمت في زيادة مشاكل سلسلة الإمدادات بسبب الحجر الصحي الإلزامي الذي تفرضه على القادمين من الخارج بينما تكافح الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 1800 صيني معظمهم في إقليم هوبي بوسط البلاد.

كانت وسائل الإعلام الصينية أوردت يوم الجمعة أن العاصمة تفرض الحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يوما على جميع الوافدين، وهو ما قال فوتكه إنه سيجعل من الصعب إرسال خبراء فنيين لتقديم المساعدة.

وخلال اجتماع في بكين، وصف فوتكه الإجراء بأنه غير معقول ويتعارض مع إرشادات منظمة الصحة العالمية وقال إنه "سيلحق الضرر بالأعمال التجارية بدرجة أكبر من العديد من الأشياء الأخرى".


الاتحاد الأوروبي

رئيس غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي

الصين

المضادات الحيوية

فيروس كورونا

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