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خالد صلاح
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رئيس بيلاروسيا يبدأ زيارة رسمية لمصر غدا

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 12:09 م
رئيس بيلاروسيا يبدأ زيارة رسمية لمصر غدا ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا
أ ش أ

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أعلنت رئاسة بيلاروسيا، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو سيبدأ زيارة رسمية إلى مصر غدا الأربعاء وتستمر لمدة يومين، يلتقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذكر بيان للمكتب الصحفى للرئاسة البلاروسية، نقلته وكالة أنباء "سبوتنك" الروسية، أن مباحثات الرئيسين ستضمن مناقشة أفق تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والإنسانية بين البلدين، وتنفيذ الاتفاقيات التى تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس السيسى إلى العاصمة البيلاروسية مينسك فى صيف العام الماضي.
 
كما سيبحث الرئيسان قضايا التفاعل فى المنصات الدولية وضمان الأمن فى المنطقة وفى العالم، ومن المخطط أن يوقعا حزمة اتفاقات ثنائية بعد إجراء المحادثات.
 
يذكر أن، الرئيس عبد الفتاح السيسى قام بزيارة إلى بيلاروسيا فى 17 يونيو الماضي، أجرى خلالها محادثات على أعلى مستوى، حيث تم توقيع خارطة طريق لتطوير التعاون بين البلدين لعام 2019-2020، وغيرها من الوثائق ذات الاهتمام المشترك.
 
وكان ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا، قد أكد أن العلاقات البيلاروسية - المصرية شهدت تطورات كبيرة فى السنوات الأخيرة، ويمكن القول بلا مبالغة أنه حدثت انفراجة فى العلاقات الثنائية خاصة فى المجالين السياسى والاقتصادى بفضل جهود الجانبين على كافة المستويات، وتم تحقيق كثير من الانجازات والنتائج الهامة فى ضوء العلاقة الخاصة التى نشأت مع الرئيس عبد الفتاح السيسى والزيارات المكثفة التى تمت على أعلى مستوى خلال السنوات الماضية .
 
وأضاف لوكاشينكو، فى حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط قبل زيارته لمصر، التى ستبدأ غدا الأربعاء، أنه سيلتقى خلال زيارته للقاهرة مع الرئيس السيسى للمرة الرابعة منذ عام 2015 مشيرا إلى أن الرئيس السيسى زار مينسك ما يربو عن ستة أشهر .. واصفا زيارة السيسى بأنها "تاريخية" فى العلاقات الثنائية .. معربا عن سعادته باستقباله الصديق الحقيقى والضيف المميز .
 

بيلاروسيا

رئيس بيلاروسيا

مصر

الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

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