رئيس الأمة الكويتى يكشف حقيقة إصدار أوامر لحرس المجلس بضرب الجمهور

كتب محمد تهامى زكى

كشف مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، حقيقة إصدار أوامر فى جلسة اليوم الثلاثاء، لحرس المجلس بضرب الجمهور، قائلا: "يشاء الله أن يكون المخرج التلفزيونى مصوبا كاميرته على وأنا أقول لا تضربوا الجمهور، بعد أن خشيت من ردة فعل الحرس ازاء قيام بعض الجمهور بالاعتداء اللفظى على أفراد الحرس ومحاولة ايذائهم جسديا".

وكتب الغانم، عبر حسابه على تويتر: "حسبى الله ونعم الوكيل، هم من حذرت منهم يوم أمس بمحاولتهم تخريب الجلسة، وهم من قاموا اليوم بترك مقاعدهم وكيل الشتائم والاعتداء على الأخ أمين عام مجلس الأمة والصعود إلى منصة الرئاسة وممارسة البذاءة، لينتهى الأمر بعد الجلسة باتهام الرئاسة بإصدار الأوامر لحرس المجلس لضرب الجمهور".

حسبي الله ونعم الوكيل،، هم من حذرت منهم يوم امس بمحاولتهم تخريب الجلسة، وهم من قاموا اليوم بترك مقاعدهم وكيل الشتائم و الاعتداء على الأخ امين عام مجلس الامة والصعود الي منصة الرئاسة وممارسة البذاءة



-١ pic.twitter.com/TK8a5EoCwD — مرزوق الغانم (@MarzouqAlghanim) February 18, 2020

وأضاف الغانم: "لكن يشاء الله أن يكون المخرج التلفزيونى مصوبا كاميرته على وأنا أقول لا تضربوا الجمهور، بعد أن خشيت من ردة فعل الحرس ازاء قيام بعض الجمهور بالاعتداء اللفظى على أفراد الحرس ومحاولة ايذائهم جسديا".

لينتهي الامر بعد الجلسة باتهام الرئاسة بإصدار الأوامر لحرس المجلس لضرب الجمهور،، لكن يشاء الله أن يكون المخرج التلفزيوني مصوبا كاميرته على وانا اقول ( لا تضربوا الجمهور) بعد أن خشيت من ردة فعل الحرس ازاء قيام بعض الجمهور بالاعتداء اللفظي على أفراد الحرس ومحاولة ايذائهم جسديا

-٢ pic.twitter.com/UDiXXzDcaf — مرزوق الغانم (@MarzouqAlghanim) February 18, 2020

وتابع الغانم: "هؤلاء أيها الأفاكون، حرس المجلس الذى يضم أبناء وبنات الكويت من مختلف العائلات والقبائل الكريمة، هؤلاء ليسوا شبيحة أو مرتزقة ليقوموا بضرب الناس، بل إنهم وعلى الدوام كانوا يتحلون بضبط النفس إزاء الكثير من الانفعالات والسلوكيات غير المقبَولة ازائهم، وهم يستحقون منا الشكر والتقدير على حسن أدائهم، بدلا من تصويرهم كمعتدين ومتغولين على الغير، ومن يريد أن يعرف ما حدث اليوم، بعيدا عن القيل والقال والتلفيق، فليتابع أحداث الجلسة كاملة على قناة المجلس ليقطع الشك باليقين.

هؤلاء ايها الافاكون،، حرس المجلس الذي يضم ابناء وبنات الكويت من مختلف العائلات والقبائل الكريمة،، هؤلاء ليسوا شبيحة او مرتزقة ليقوموا بضرب الناس،، بل انهم وعلى الدوام كانوا يتحلون بضبط النفس ازاء الكثير من الانفعالات و السلوكيات غير المقبَولة ازائهم،

-٣ pic.twitter.com/UNp103rjTo — مرزوق الغانم (@MarzouqAlghanim) February 18, 2020

وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم اتهم نواب بالمجلس بافتعال مسرحية وصفها بالتخريب بهدف تكفير الكويتيين بالديمقراطية، أثناء مناقشة تقارير التأمينات الاجتماعية، وقال إن النائب محمد المطير، كشف عن نفسه كأداة حضر الجلسة فقط للتخريب وليس ممارسة العملية الديمقراطية.

وهم يستحقون منا الشكر والتقدير على حسن ادائهم، بدلا من تصويرهم كمعتدين ومتغولين على الغير.



ومن يريد أن يعرف ما حدث اليوم، ، بعيدا عن القيل والقال والتلفيق،، فليتابع أحداث الجلسة كاملة على قناة المجلس ليقطع الشك باليقين.

-٤ pic.twitter.com/VdTKE2vQvu — مرزوق الغانم (@MarzouqAlghanim) February 18, 2020

وكانت اشتباكات بالأيدى، وقعت بين عدد من نواب مجلس الأمة الكويتى على خلفية مناقشة قوانين العفو الشامل، فى غضون ذلك أعلن مقرر لجنة الموارد البشرية البرلمانية بمجلس الأمة الكويتى النائب أسامة الشاهين انتهاء اللجنة من العمل بتكليفها بملف (تكويت) الوظائف والقطاع العام والخاص، ودعم وتمكين العنصر الوطنى للعمل فى القطاعات العامة والخاصة، وأوضح الشاهين - فى تصريح للصحفيين بالمركز الإعلامى لمجلس الأمة الكويتى - أن اللجنة قررت إعطاء الأولوية للتوظيف لأبناء الكويتيات بعد الكويتيين، ثم للجنسيات العربية، وذلك من خلال تعديل تشريعى يقضى بذلك، معربا عن أمله فى إحالة المقترح التشريعى إلى المجلس لإقراره فى أقرب فرصة ممكنة.

وأشار إلى أن اللجنة توافقت على إلزام الشركات الأجنبية التى تحصل على مناقصات فى الكويت بتوظيف الكويتيين، حتى لا ترحل هذه الشركات بعد أخذ مستحقاتها دون تدريب أو توظيف الكويتيين، مضيفا أن اللجنة ستدعو الجهات المعنية للاستماع إلى آرائها فى هذا المقترح وغيره من القضايا.