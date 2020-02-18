جامعة سوهاج تحصد المركز الثانى فى المعسكر التوعوى للتنوع البيولوجى بالأقصر

سوهاج محمود مقبول

حصد طلاب جامعة سوهاج المركز الثانى فى المعسكر التوعوى الذى نظمه المنتدى المصرى للتنمية المستدامة بالتعاون مع مؤسسة الطبيعة والعلم، حول " التنوع البيولوجى و أهميته فى استدامة الحياة"، بالمدينة الشبابية الدولية بالأقصر. صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، وقال إن الجامعة تحرص على مشاركة طلابها فى مثل هذه المعسكرات بهدف خلق جيل على درجة عالية من الوعي، يهتم بقضايا البيئة ويضعها ضمن أولوياته.

وأوضح الدكتور عبدالعليم سعد سليمان المشرف على الوفد المشارك ورئيس فرع الاتحاد العربى للتنمية المستدامة والبيئة بمحافظة سوهاج أن الطلاب الفائزين من كليات العلوم، الزراعة والطب البيطري، مضيفاً أن أنشطة المعسكر تنوعت ما بين محاضرات علمية وورش عمل ومناقشات ومبادرات ومسابقات عن ماهية التنوع البيولوجى وفائدته والتهديدات التى تواجهه وكيفية حلها، و التنوع البيولوجى عبر تاريخ مصر والشرق الأوسط، كما شملت المحاضرات ندوات وورش عمل عن التنمية المستدامة وأهدافها.

والجدير بالذكر أنه خلال المعسكر تم تنظيم زيارات ميدانية للطلاب المشاركين للمحمية الطبيعية بالدبابية بأسنا ومعبد الكرنك بالأقصر.

يذكر أن جامعة سوهاج نظمت الثلاثاء الماضى المؤتمر العلمى الخامس لشباب الباحثين، الذى يستمر على مدار يومين، وذلك فى تمام الساعة العاشرة صباحًا بالمركز الدولى للمؤتمرات بمقر الجامعة الجديد وصرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج.

وأضاف أن المؤتمر يقام تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفّار وزير التعليم العالى والبحث العلمى واللواء طارق الفقى محافظ الإقليم، وأن المؤتمر يهدف إلى تشجيع شباب الباحثين على المشاركة وتنمية روح التعاون بينهم، العمل كفريق لحل قضايا المجتمع المدني، وتكوين فرق بحثية من جميع التخصصات لتنفيذ الخطة البحثية للجامعة.

وأوضح الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر أنه سوف تتم مناقشة 14 محورًا خلال جلسات المؤتمر ومنها التحول الرقمى لتحقيق التنمية، الطاقة الجديدة والمتجددة وتكنولوجيا المعلومات، التغيرات المجتمعية فى العصر الحديث، التقنيات المعاصرة فى علوم الرياضة المتنوعة، التوجهات الحديثة فى الدراسات التجارية والشمول المالى وغيرها .