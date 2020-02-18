سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 18 فبراير 2020 12:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة سوهاج تحصد المركز الثانى فى المعسكر التوعوى للتنوع البيولوجى بالأقصر

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 11:50 ص
جامعة سوهاج تحصد المركز الثانى فى المعسكر التوعوى للتنوع البيولوجى بالأقصر طلاب جامعة سوهاج
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حصد طلاب جامعة سوهاج المركز الثانى فى المعسكر التوعوى الذى نظمه المنتدى المصرى للتنمية المستدامة بالتعاون مع مؤسسة الطبيعة والعلم، حول " التنوع البيولوجى و أهميته فى استدامة الحياة"، بالمدينة الشبابية الدولية بالأقصر. صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، وقال إن الجامعة تحرص على مشاركة طلابها فى مثل هذه المعسكرات بهدف خلق جيل على درجة عالية من الوعي، يهتم بقضايا البيئة ويضعها ضمن أولوياته.

وأوضح الدكتور عبدالعليم سعد سليمان المشرف على الوفد المشارك ورئيس فرع الاتحاد العربى للتنمية المستدامة والبيئة بمحافظة سوهاج أن الطلاب الفائزين من كليات العلوم، الزراعة والطب البيطري، مضيفاً أن أنشطة المعسكر تنوعت ما بين محاضرات علمية وورش عمل ومناقشات ومبادرات ومسابقات عن ماهية التنوع البيولوجى وفائدته والتهديدات التى تواجهه وكيفية حلها، و التنوع البيولوجى عبر تاريخ مصر والشرق الأوسط، كما شملت المحاضرات ندوات وورش عمل عن التنمية المستدامة وأهدافها.

والجدير بالذكر أنه خلال المعسكر تم تنظيم زيارات ميدانية للطلاب المشاركين للمحمية الطبيعية بالدبابية بأسنا ومعبد الكرنك بالأقصر.

يذكر أن جامعة سوهاج نظمت الثلاثاء الماضى المؤتمر العلمى الخامس لشباب الباحثين، الذى يستمر على مدار يومين، وذلك فى تمام الساعة العاشرة صباحًا بالمركز الدولى للمؤتمرات بمقر الجامعة الجديد وصرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج.

وأضاف أن المؤتمر يقام تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفّار وزير التعليم العالى والبحث العلمى واللواء طارق الفقى محافظ الإقليم، وأن المؤتمر يهدف إلى تشجيع شباب الباحثين على المشاركة وتنمية روح التعاون بينهم، العمل كفريق لحل قضايا المجتمع المدني، وتكوين فرق بحثية من جميع التخصصات لتنفيذ الخطة البحثية للجامعة.

وأوضح الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر أنه سوف تتم مناقشة 14 محورًا خلال جلسات المؤتمر ومنها التحول الرقمى لتحقيق التنمية، الطاقة الجديدة والمتجددة وتكنولوجيا المعلومات، التغيرات المجتمعية فى العصر الحديث، التقنيات المعاصرة فى علوم الرياضة المتنوعة، التوجهات الحديثة فى الدراسات التجارية والشمول المالى وغيرها .

 

 

WhatsApp Image 2020-02-18 at 9.47.43 AM
 
 
WhatsApp Image 2020-02-18 at 9.47.59 AM (1)
 
 
WhatsApp Image 2020-02-18 at 9.47.59 AM

سوهاج

جامعة سوهاج

الاقصر

شباب الجامعات

اخبر مصرية

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزارة الزراعة: خطة للتخلص من 1000 طن من المبيدات الخطرة

وزارة الزراعة: خطة للتخلص من 1000 طن من المبيدات الخطرة

الساعة السكانية تسجل 22 ألف مولود زيادة بعد الـ100 مليون الأولى فى أسبوع

الساعة السكانية تسجل 22 ألف مولود زيادة بعد الـ100 مليون الأولى فى أسبوع

تحت الشمس وأمام البحر.. ليدي جاجا تكشف عن صورة لصديقها الجديد

تحت الشمس وأمام البحر.. ليدي جاجا تكشف عن صورة لصديقها الجديد

الإسكان: وسائل نقل جماعى ذكية بالمدن الجديدة بالتعاون بين مصر والسويد

الإسكان: وسائل نقل جماعى ذكية بالمدن الجديدة بالتعاون بين مصر والسويد

فيديو.. مرصد الأزهر يواجه تحدى "كسارة الجمجمة"

فيديو.. مرصد الأزهر يواجه تحدى "كسارة الجمجمة"

انفو جراف.. خطوات للعزل الذاتى فى المنزل حال الاشتباه بكورونا

انفو جراف.. خطوات للعزل الذاتى فى المنزل حال الاشتباه بكورونا

دراسة: أصحاب الأعمال يفضلون عمالة الذكور على الإناث لتخوفهم من إجازات الوضع

دراسة: أصحاب الأعمال يفضلون عمالة الذكور على الإناث لتخوفهم من إجازات الوضع

توفير نماذج استرشادية لطلاب الثانوية العامة لتدريبهم على الأسئلة.. والتعليم: النماذج تحاكى الامتحان الحقيقى ويجب الاهتمام بها.. وتؤكد: امتحانات السنوات الماضية أجزاء منها جاءت من النسخ التدريبية

توفير نماذج استرشادية لطلاب الثانوية العامة لتدريبهم على الأسئلة.. والتعليم: النماذج تحاكى الامتحان الحقيقى ويجب الاهتمام بها.. وتؤكد: امتحانات السنوات الماضية أجزاء منها جاءت من النسخ التدريبية

وزير الاتصالات: نستهدف رفع سرعات الإنترنت مجددا فى 2020

وزير الاتصالات: نستهدف رفع سرعات الإنترنت مجددا فى 2020

استطلاع هلال شهر رجب الأحد المقبل.. وفلكيا الثلاثاء 25 فبراير أول أيام الشهر

استطلاع هلال شهر رجب الأحد المقبل.. وفلكيا الثلاثاء 25 فبراير أول أيام الشهر

"شكاوى البرلمان" تُناقش اقتراح بشأن تقنين أوضاع الباعة الجائلين فى المواصلات

"شكاوى البرلمان" تُناقش اقتراح بشأن تقنين أوضاع الباعة الجائلين فى المواصلات

إنجاز 90 % من أعمال تطوير ميدان التحرير .. صور

إنجاز 90 % من أعمال تطوير ميدان التحرير .. صور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة