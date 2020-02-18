جامعة بنها تنظم ندوات حول مواجهة الأزمات وفيروس كورونا

القليوبية إبراهيم سالم

نظمت جامعة بنها سلسلة من الندوات بكليات التجارة والأداب والهندسة عن دور وحدة إدارة الأزمات والكوارث، وذلك بتوجيهات من الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، وتحت إشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور ايمان ريان، والدكتور هشام البطش.

حيث استعرض إبراهيم راجح مدير وحدة الأزمات والكوارث بالجامعة، دور الوحدة فى رفع الوعي الصحي والثقافي لمكافحة فيروس كورونا ودور جميع المشاركين والمجتمع للوقايه من هذا الفيروس، وذلك بحضور الدكتور محمد حسين أستاذ الأمراض الصدرية والدكتورة عبير بقسم الصحه العامة و د هبة فوءاد بقسم الميكروبيولوجي، وعددا من القيادات الطبية والجامعية وذلك فى اطار الدور المجتمعي الذى تضطلع به الجامعة فى خددمة المجتمع وقضايا والملفات الهامة .

يأتى ذلك فيما قام الدكتور مصطفى راشد عميد كلية التجارة ببنها، والدكتور محمد أحمد خليل وكيل الكلية لقطاع المجتمع والبيئة بتكريم الدكتور إبراهيم راجح مدير وحدة الأزمات والكوارث ومستشار وزير التعليم العالى ووكيل طب بنها الأسبق لجهوده فى خدمة المجتمع ونجاح برامج الوحدة فى مجال الأزمات والكوارث مواجهة الأمراض المعدية .

فيما تشارك جامعة بنها في الملتقى الدولي للتعليم العالي والتدريب EDUGATE 2020 وذلك في نسخته السادسة المقامة بالقاهرة خلال الفترة من 18 إلى 20 فبراير الجاري تحت عنوان "القيادة الذكية للجامعات الذكية" وذلك برعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية.

وتشهد الجلسة الافتتاحية للمنتدى تكريم الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، من جانب الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واشون فرنانديز، المدير الإقليمي للتصنيف QS لدول آسيا وشمال افريقيا وذلك ضمن فعاليات افتتاح المنتدى والتي تشهد تكريم الجامعات التي حققت انجازًا في تصنيف الجامعات العالمي QS لعام 2020.

وقال الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، إنه سعيد بالتكريم لأنه يعكس جهود متكاملة قام بها جميع أبناء الجامعة من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية وتحسين ترتيب الجامعة عالميًا.