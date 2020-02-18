جامعة القاهرة تجرى الكشف الطبى على 4650 حالة ضمن قافلتها بأسوان وعلاجهم مجانا

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن القافلة الطبية التى أطلقتها كلية طب قصر العينى إلى مدينة النوبة بمحافظة أسوان فى الفترة من 13 وحتى 16 فبراير الجارى، حققت نجاحًا فى إجراء الكشف الطبي على 4650 حالة وعلاجهم بالمجان، بالتعاون مع قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية وبمساهمة من البنك الأهلي المصري ومؤسسة مصر الخير، وتحت رعاية رئيس جامعة القاهرة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واللواء أركان حرب أيمن نعيم ثابت قائد المنطقة الجنوبية العسكرية بأسوان، وبرئاسة الدكتور محمد سامى صادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هشام الساكت وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، فى بيان صادر عن الجامعة أن القافلة الطبية الشاملة قدمت خدماتها الطبية على مدار 3 أيام متتالية، حيث بلغ عدد الحالات في اليوم الأول 1350 حالة، واليوم الثانى 1750 حالة، واليوم الثالث 1550 حالة، وتم علاج وصرف الأدوية لجميع الحالات المرضية بالمجان، وإجراء 4 عمليات جراحية، وتحويل بعض الحالات الحرجة والصعبة إلى مستشفى قصر العيني، مشيرًا إلى أن القافلة الطبية ضمت 25 طبيبًا في 15 تخصصًا وهي: (الأطفال، النسا والتوليد، الأنف والأذن، المخ والأعصاب، الجراحة العامة، العظام، الأمراض الجلدية، الأسنان، جراحة الأورام، التخدير، الرمد، الصيدلة، الباطنة، جراحة الأطفال، المسالك البولية)، إلى جانب توفير كل ما يلزم من الأدوات والأدوية والمستلزمات طبية.

وأكد الدكتور محمد الخشت، اهتمام جامعة القاهرة بإطلاق القوافل الطبية والخدمية، انطلاقًا من دورها ومسؤوليتها تجاه المجتمع، وبهدف خدمة البسطاء والمحتاجين من المرضى، ووجه باستمرار إطلاق القوافل الطبية والخدمية الشاملة للمناطق الأكثر احتياجًا بجميع محافظات مصر.

وكانت جامعة القاهرة قد أطلقت في الفترة الأخيرة عدة قوافل طبية وخدمية مجانية ناجحة في عدة قرى ومدن لمختلف المحافظات، قدمت خلالها خدمات صحية ومجتمعية لما يزيد عن 10 آلاف مواطن، من خلال إجراء الكشف الطبي، والعمليات الجراحية، وصرف الأدوية، وتوفير المواد الغذائية، وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفى قصر العيني، ومن هذه القوافل قافلة طبية شاملة لقرية كفر حكيم وأخرى لقرية نكلا بمحافظة الجيزة، وقافلة طبية لمحافظة مطروح، بالإضافة إلى قافلة طبية شاملة بمناطق حلايب وشلاتين ورأس غارب وأبو رماد بمحافظة البحر الأحمر.